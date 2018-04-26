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Депутаты гордумы Тамбова одобрили повышение тарифов ЖКХ
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Депутаты гордумы Тамбова одобрили повышение тарифов ЖКХ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали проект постановления главы администрации области об увеличении повышения тарифов на услуги ЖКХ в Тамбове выше нормативов, утвержденных правительством РФ.
На сегодня 332 многоквартирных дома в Тамбове не имеют счетчиков, пишут местные СМИ. Жильцы этих домов оплачивают счета за горячую воду по нормативу. Именно их и коснутся изменения. Тарифы будут повышены до 8,3% против утвержденных 6,8%.
При этом утверждается, что в среднем по Тамбову индекс повышения тарифов не превысит установленные по области 4,7%.
«В прокуратуре Тамбовской области считают повышение тарифов целесообразным только после установки приборов учета в домах, где есть такая техническая возможность, — отметил депутат гордумы Артем Александров. — Эту работу должны были провести и администрация города, и ресурсоснабжающие организации. Это сохранило бы и расходы бюджета, и не нарушило бы права граждан».
Тем не менее за повышение тарифов проголосовали 27 депутатов. Против выступили трое представителей КПРФ. Еще один народный избранник воздержался.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июля этого года.
В марте сообщалось, что рост тарифов в регионе может достичь почти 20%.
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