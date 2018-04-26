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В парламент ФРГ внесут проект резолюции о снятии антироссийских санкций
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В парламент ФРГ внесут проект резолюции о снятии антироссийских санкций 

RT на русском 30 минут назад
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ближайшие два месяца внесёт в Бундестаг (парламент) ФРГ резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций, передаёт газета «Известия».
«В мире сейчас складывается очень сложная ситуация, которую санкции только усугубляют. Их отмена — одна из основных задач нашей партии … Санкции бессмысленны, и Берлин от них должен отказаться — это главный посыл резолюции», — заявил член комитета бундестага по международным делам от правых Робби Шлунд.
По его словам, страны должны сотрудничать в экономической, культурной и социальной сферах, невзирая на политические разногласия.
Аналогичной позиции также придерживается левая партия Die Linke.
«Мы настаиваем на том, чтобы ЕС и НАТО были нейтральными игроками, которые находятся вне конфликта на востоке Украины. Ведь сейчас всё с точностью наоборот. Вашингтон и Брюссель — основные игроки на этом поле. Они лишь используют Украину в борьбе против России», — заметил депутат Бундестага от левых, председатель комитета по обороне Александр Ной.
Он подчеркнул, что «партия всегда выступала против антироссийских мер, которые нанесли значительный ущерб немецкому бизнесу».
20 апреля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин намерен «выразить озабоченность» в связи с санкциями США против России в связи с их негативным влиянием на немецкую промышленность.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал озабоченность ФРГ санкциями против России.
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