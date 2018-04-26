Один день с Максимом Траньковым: «Чтобы стать чемпионом, надо не только много тренироваться, но и уметь отдыхать»

Досье: Максим Траньков — двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании

Родился 7 октября 1983 г.

В 2005 г. в паре с Марией Мухортовой стал чемпионом мира среди юниоров.

В 2007 г. с Марией Мухортовой вышли победителями на чемпионате России

С 2011 г. сменил тренера и стал выступать в паре с Татьяной Волосожар

Двукратный олимпийский чемпион 2014 г. (В личных и командных соревнованиях).

Чемпион мира 2013 г., двукратный серебряный призер чемпионатов мира 2011 и 2012 гг.

Четырёхкратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России.

В 2018 г. принял участие в качестве наставника в телепроекте «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.

Фото: Лара Бардина

9:00 — 9:30 День мой начинается с общения с любимой дочерью. Она у меня вместо будильника. Так что я просыпаюсь в замечательном настроении, готовый на новые подвиги и свершения.

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9:30 — 10:00 Завтракаем мы всей семьей, а чем именно — зависит только от настроения.

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10:00 — 12:00 Если у меня не запланировано никаких тренировок, репетиций или выступлений, что случается довольно редко, то выкраиваю время на утреннюю пробежку. Это помогает мне поддерживать себя в форме, не расслабляться, и заряжает энергией на целый день.

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13:00 — 16:00 Во время съёмок очередного сезона проекта «Ледниковый период» на льду провожу времени не меньше, чем когда сам выступал и готовится к Олимпийским играм (улыбается). Кроме тренерской работы, мы с Татьяной выступаем в ледовых шоу, которые тоже требуют колоссальной подготовки. А иногда после тренировки у нас не одно, а сразу несколько выступлений — так было, например, на январские праздники. Пока все отдыхали, мы выходили на лед каждый день по два-три раза.

Поэтому профессиональная деятельность полностью покрывает мои потребности в физической активности.

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16:00 — 17:00 В это время я, как правило, обедаю. Иногда на площадке нет времени полноценно поесть, и тогда я могу позволить себе перекусить чем-нибудь калорийным — например, съесть бургер. Но если время есть или я дома, то, конечно же я предпочту фастфуду полноценный обед.

Я не сильно переживаю о калорийности пищи — все калории сжигаются во время тренировок. А соревнования, предполагающие поддержание строгого спортивного рациона питания, для меня уже в прошлом.

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18:00 — 20:00 Я не уделяю много времени своей внешности — не нахожу в этом особого удовольствия. Так что вечером, когда есть свободное время после тренировок, регулярно посещаю только барбершопы — стригусь и подравниваю бороду.

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Время от времени я хожу в хамам, баню или сауну и посещаю массажиста. Это помогает мне отдохнуть и восстановиться после тренировок, а массаж прекрасно расслабляет мышцы, которые постоянно находятся в напряжении.

Чтобы добиться определенных успехов в спорте, нужно не только интенсивно тренироваться, но еще и полноценно отдыхать и уметь расслабляться.

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21:00 — 22:00 Ужинать я стараюсь не поздно, за несколько часов до сна. И всем советую.

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23:00 — 00:00 Ложиться спать тоже предпочитаю пораньше — чтобы утром быть бодрым, полным сил и полностью сосредоточиться на тренировках и, конечно же, на любимой семье.

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