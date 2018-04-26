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15 тюменских кладбищ обработают от клещей за полмиллиона рублей
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15 тюменских кладбищ обработают от клещей за полмиллиона рублей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В начале мая противоклещевыми препаратами начнут обрабатывать территории 15 тюменских кладбищ. На это из городского бюджета выделена 581 тысяча рублей. Между тем первые жертвы укусов в нашем городе уже зафиксированы. Что делать в таком случае, мы рассказали вам в нашей полезной инструкции.
— Всего необходимо обработать территории кладбищ общей площадью 178 га. Это Текутьевское, Червишевское-1, 2, 3, Верхнеборское, Заречное, Метелевское, Плехановское, Зайковское, Букинское, Воронинское, Комаровское, Утешевское, Антипинское, Мысовское, — говорится на официальном сайте госзакупок.
Перед стартом обработки подрядчик будет обязан отчитаться заказчику о качестве и эффективности используемых противоклещевых препаратов. Работы будет принимать «МКУ по вопросам похоронного дела „Некрополь“.
О том, что ещё нужно знать об укусах насекомых, которые могут являться переносчиками энцефалита, читайте в нашем предыдущем материале.
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