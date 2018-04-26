Ещё
В Зауралье сожгли почти 7 килограммов наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зауралье сожгли почти 7 килограммов наркотиков 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
25 апреля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Курганской области уничтожили ранее изъятые наркотические средства. Процедура прошла под охраной бойцов спецназа «Гром».
— Наркотики были изъяты у лиц, занимающихся их незаконным хранением или распространением. До решений суда и уничтожения все вещества хранились как вещдоки, — рассказал нашему корреспонденту начальник управления Валерий Подкорытов.
Всего сожжено 7 кг наркотиков: марихуаны, героина и синтетических веществ. Наркотики, приспособления для их изготовления и применения были уничтожены в присутствии комиссии — специалистов Росздравнадзора, Роспотребнадзора и полиции.
Наркота_2018-04-26
45.ru: последние новости
Чехи едут в Курган Генеральная прокуратура сообщила о нарушениях в торговых центрах Кургана Налоговая выйдет в люди, чтобы напомнить курганцам об уплате налогов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США70
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель219
Глава МЧС ответил Михалкову241
Назван доход говорившей с Путиным звезды20
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»130
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение