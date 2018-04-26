В Зауралье сожгли почти 7 килограммов наркотиков

25 апреля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Курганской области уничтожили ранее изъятые наркотические средства. Процедура прошла под охраной бойцов спецназа «Гром».

— Наркотики были изъяты у лиц, занимающихся их незаконным хранением или распространением. До решений суда и уничтожения все вещества хранились как вещдоки, — рассказал нашему корреспонденту начальник управления Валерий Подкорытов.

Всего сожжено 7 кг наркотиков: марихуаны, героина и синтетических веществ. Наркотики, приспособления для их изготовления и применения были уничтожены в присутствии комиссии — специалистов Росздравнадзора Роспотребнадзора и полиции.

Наркота_2018-04-26