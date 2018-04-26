«Уставщина»: в каких войсках Советской армии не было дедовщины

Современные исследования показывают, что с начала 70-х годов ХХ века через неуставные взаимоотношения (дедовщину) прошло подавляющее большинство призванных на срочную службу в Советскую армию и в Военно-морской флот. По многочисленным свидетельствам уволившихся в запас рядовых и сержантов в частях, где отсутствовала дедовщина, царили другие порядки — уставщина и землячество.

Войска, где не было «дедов»

Исследователи феномена дедовщины утверждают, что меньше всего он проявлялся в войсках, где солдаты по роду службы больше пользовались боевым оружием. В качестве примера приводят ВВ (внутренние войска). Хотя история рядового внутренних войск Артураса Сакалаускаса, в отместку за длительные издевательства со стороны «дедов» расстрелявшего в феврале 1987 года шестерых старослужащих, прапорщика и гражданского проводника, говорит о том, что и среди «краснопогонников» данное явление было распространено.

Считается, что меньше дедовщины было в авиачастях. Однако это обстоятельство объясняется сравнительно небольшой численностью личного состава, служившего по призыву в этих подразделениях.

Владимира Винокура и Не было дедовщины (в классическом ее понимании, с издевательствами и побоями) в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, месте службы Давида Тухманова Игоря Николаева . Хотя «молодые» по воспоминанию автора «Дельфина и русалки» драили там туалеты и полы, как и везде. Но без принуждения «дедов».

Рода войск в Советской армии и в Военно-морском флоте, полностью свободного от неуставных взаимоотношений, не существовало вовсе, в той или иной степени эти бесчинства присутствовали везде. По крайней мере, с конца 60-х — начала 70-х годов, со времени, когда заговорили о самом феномене дедовщины. Ее не было и там, где «отцы-командиры» жестко держали в своих руках дисциплину в вверенных им подразделениях.

Уставщина лучше дедовщины?

Там, где армейская жизнь проходила строго по Уставу Вооруженных сил СССР, царила уставщина — диктатура ефрейторов, сержантов и офицеров — а дедовщина отсутствовала. В сущности, этот вариант управления личным составом и действовал в частях Советской армии до 60-х годов, до того момента, когда начала меняться политика призыва на срочную службу и условия ее прохождения, что в конечном итоге и повлияло на возникновение дедовщины.

В отличие от дедовщины в уставщине существовали в основном только уставные наказания — наряды вне очереди, гауптвахта, дисциплинарный батальон. Офицер, скрупулезно следящий за всем, что происходило в подразделении, мог, конечно, и руки распустить, но такой метод воздействия на солдата или сержанта был, скорее, исключением, нежели правилом. Наиболее распространенные физические наказания при уставщине –выполнение команды «подъем-отбой» бесчисленное количество раз, упражнения на брусьях, изнурительные кроссы, приседания всей ротой (взводом, отделением и т. п.). В чистом виде уставщина присутствовала в жизни каждого солдата в самом начале службы — в учебке (учебной воинской части), где готовили будущих защитников Отечества.

Род и виды войск, где господствовала уставщина, могли быть самые разные — от стройбата до ВДВ, способ управления личным составом зависел в данном случае непосредственно от стремления командования лично и каждодневно участвовать в этом процессе. К примеру, максимальное следование Уставу Вооруженных сил СССР практиковалось в подразделении, где служил «звезда в шоке» Сергей Зверев . Он проходил службу в Польше в войсках ПВО, был заместителем командира взвода, на дембель ушел старшим сержантом. Эпатажный артист в своих интервью рассказывает, что служилось порой непросто, но сержант всегда должен чувствовать ответственность за личный состав вверенного ему подразделения.

Армейское землячество: как вспомнишь, так вздрогнешь

В Советской армии случалось, что в одном подразделении в количественном отношении преобладали представители определенной национальности. Особенно характерно это было на примере стройбата, куда зачастую призывались самые малоэффективные для службы в боевых войсках категории молодежи — выходцы из северокавказских горных селений и аулов, среднеазиатских степей, ранее судимые. Эти призывники были плохо обучаемы и зачастую вовсе не говорили по-русски. Зато воины-горцы (степняки) отличались поразительной сплоченностью.

Самыми сильными землячествами (объединениями по национальному признаку) были северокавказские. Если в роте численно преобладали кавказцы, которых пренебрежительно называли «чурками», «хачами», «деревянными», и были всего несколько славян, последние «вешались», то есть выполняли всю грязную работу, невзирая на статус по сроку службы. Отказ влек за собой неминуемые избиения. Дедовщины в таких подразделениях, где нацбольшинству было на ком отыграться, не существовало по определению. Землячество могло процветать в любом подразделении любого рода войск, если там создавались для этого условия и не практиковалась уставщина.