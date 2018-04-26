«ОйВсё». ФСБ и полиция пришли с обысками к известной пиарщице Валентине Гофенберг

По имеющейся информации, обыски проводятся в рамках сразу двух уголовных дел. По статье 128.1 УК РФ «Клевета либо распространение заведомо ложных сведений» и статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Предполагается, что недостоверную информацию Гофенберг якобы распространяла через телеграм-канал «ОйВсё».

На данный момент известно, что кроме обысков в родительской квартире на улице Уральской, где сейчас находится сама Гофенберг, обыски также проходят в соседней квартире, которая принадлежит сестре пиарщицы, и в съемной квартире Гофенберг в центре города, где она фактически проживала.

Стоит добавить, что утром сотрудники уголовного розыска приходили также и к главному редактору издания TochkaNews Дмитрию Фоминцеву.

Пока в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области ситуацию не комментируют.

Сама г-жа Гофенберг не раз становилась участницей различных скандалов и сомнительных с точки зрения репутации историй. Она прославилась эпатажными, часто на грани морали и этики, выходками, которые постоянно привлекали внимание к ее работе.