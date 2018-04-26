«ОйВсё». ФСБ и полиция пришли с обысками к известной пиарщице Валентине Гофенберг 

Скандальная персона привлекла внимание целой группы ведомств. МВД, СК РФ и ФСБ проводят обыски в квартирах самой Гофенберг и ее родственников, изымают жесткие диски и все рабочие материалы. Утром 26 апреля сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области, региональных управлений СКР и ФСБ РФ пришли с обыском на квартиру известной в Екатеринбурге пиарщицы Валентины Гофенберг. Г-жа Гофенберг на данный момент является замредактора издания TochkaNews и зампредом отделения партии «Родина».
По имеющейся информации, обыски проводятся в рамках сразу двух уголовных дел. По статье 128.1 УК РФ «Клевета либо распространение заведомо ложных сведений» и статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Предполагается, что недостоверную информацию Гофенберг якобы распространяла через телеграм-канал «ОйВсё».
На данный момент известно, что кроме обысков в родительской квартире на улице Уральской, где сейчас находится сама Гофенберг, обыски также проходят в соседней квартире, которая принадлежит сестре пиарщицы, и в съемной квартире Гофенберг в центре города, где она фактически проживала.
Стоит добавить, что утром сотрудники уголовного розыска приходили также и к главному редактору издания TochkaNews Дмитрию Фоминцеву.
Пока в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области ситуацию не комментируют.
Сама г-жа Гофенберг не раз становилась участницей различных скандалов и сомнительных с точки зрения репутации историй. Она прославилась эпатажными, часто на грани морали и этики, выходками, которые постоянно привлекали внимание к ее работе.
Один из самых громких скандалов — это конфликт с девелопером Никитой Поповым. Г-жа Гофенберг, на тот момент — владелица РА «Мания величия», руководила свадьбой бизнесмена, и, по его словам, не расплатилась с подрядчиками и контрагентами, в итоге задолжав молодожену 1,5 млн руб. В ответ на обвинительный пост г-жа Гофенберг в блоге на DK.RU заявила, что готова решать конфликт в правовом поле. Весной 2015 г. г-н Попов действительно подал в суд — и не один, а в компании с представителями «СКБ-Банка», торгового центра «Европа», мебельной фирмы ИКЕА и др.