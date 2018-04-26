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Клинцевич: Россия отправила в Сирию «Панцирь» в ответ на угрозы Трампа
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Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США

Клинцевич: Россия отправила в Сирию «Панцирь» в ответ на угрозы Трампа 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия доставила в военно-морскую базу в Тартусе на берегу Сирии дополнительные партии зенитно-ракетного комплекса типа «Панцирь». Об этом «Коммерсанту» сообщил военно-дипломатический источник.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «Панцирь», который доказал свою эффективность на практике, сможет усилить российские военные объекты в Сирии в ответ на очередные угрозы со стороны президента США (слушайте аудио).
«"Панцирь" работает, когда уже и самолеты, и крылатые ракеты, и какие-то другие воздушные средства поражения оказались в непосредственной близости от объекта. Как показала практика, даже не модернизированная шестая система «Панцирь», которая находилась на вооружении сирийских вооруженных сил, сработала на 100%. Ни одна современная крылатая ракета там, где стоял «Панцирь», не прошла. То, что президент Дональд Трамп говорит, что мы будем уничтожать российские средства противовоздушной обороны, это уже сумасшествием не назовешь, это называется прямой угрозой. И посему я не исключаю, что дополнительно могли быть усилены военные объекты таким надежным средством, как «Панцирь С-1»», — сказал сенатор.
Напомним, по данным Минобороны РФ, 71 из 103 ракет, запущенных США, Великобританией и Францией по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля, были сбиты сирийскими ПВО, основу которых составляют комплексы советского производства.
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