Дно у капремонта. Три года Красноярский край остается на последнем месте

Уже не первый год к фонду капитального ремонта в Красноярском крае есть претензии. В этом году даже федеральное руководство заявило о том, что менеджмент нужно менять, появилась новость о предстоящей отставке Нины Авдеевой . Но она до сих пор работает, и краевые власти, похоже, не собираются её увольнять.

Когда в отставку?

О том, что бессменного руководителя фонда капитального ремонта Нину Авдееву хотят уволить, СМИ сообщили около месяца назад. Правда, разговоры о том, что пора менять руководство, идут уже два года. В этот раз поводом стала московская комиссия, которая проверила деятельность фонда и осталась недовольна результатами работы.

За 3 года существования программы капремонта в Красноярске отремонтировали всего лишь 800 домов. Из объектов, которые нуждаются в ремонте, уже образовалась огромная очередь. При этом сам фонд ссылается то на «небывалые погодные условия», то на бюрократию, то на нехватку мощностей проектных организаций.

В апреле замминистра ЖКХ России Андрей Чибис лично прибыл в Красноярск, чтобы лично взглянуть на проблему.

«Если хотите моё экспертное мнение, менеджмент надо менять, если менеджмент не справился в течение нескольких лет, его нужно менять, чтобы исправить ситуацию», — сказал Чибис. После этого к врио губернатора Александру Уссу с вопросом, когда руководство фонда отправят в отставку, обратились и депутаты Заксобрания. Глава региона согласился, что руководство менять нужно, но с оговоркой, что это не отставка, а именно замена.

«Как минимум, мы должны поблагодарить этих людей за честность. Деньги целые, нельзя говорить о нецелевом использовании средств. Просто сейчас в фонде нужны другие люди, с предпринимательской жилкой. Для выправления ситуации нужны другие специалисты и пересмотр проектов, которые занижены минимум на 30%». Видимо, из-за того, что очень часто деньги, собранные в сфере ЖКХ, бесследно исчезают, а на этот раз они не украдены, уже это достойно уважения. Но когда в региональном фонде произойдут кадровые перестановки, пока никто до конца не знает, впрочем, нет и кандидатуры на место руководителя. На эту должность журналисты пророчили Максима Рудь, ранее возглавлявшего фонд в Севастополе , но этот слух пока не подтверждается.

У кого поехала крыша?

Капитальный ремонт крыши в Железногорске на ул. Восточная 7 похож на сотни других таких же ремонтов по всему краю. Он длится без малого 7 месяцев, начиная с октября прошлого года. Всё это время жильцы верхних этажей двухподъездной пятиэтажки ждут-не дождутся окончания своих мучений.

В одной из квартир живут пенсионеры Балякины. Дышать в ней невозможно, кажется, что попал в парилку, здесь стоят влажная жара и духота. После пятиминутного пребывания пот начинает течь ручьём. Но это сейчас, когда на улице потеплело. К ночи в квартире резко холодает, всё тепло выносит через неутеплённую кровлю. Зимой, когда дом стоял без крыши, приходилось спать в спортивной одежде и носках, рассказывает Людмила Балякина. Но беда пришла, когда начались дожди, а потом и снег выпал.

«Квартиру начало топить, и продолжалось это с ноября по февраль. Во всех комнатах по стенам бежала вода, в ванной на потолке скапливался конденсат. Он и сейчас никуда не исчезает. Вызывали техника из ЖЭКа, составляли акты, чтобы предъявить подрядчику».

Компания «ГСПИ», которая ремонтирует кровлю, пообещала побелить испорченный потолок, но когда это будет, владельцы квартиры не знают.

«Люди устали жить в состоянии нескончаемого ремонта. Если бы подрядчик выводил на объект бригаду из 10 человек, как это прописано в проектно-сметной документации, крышу отремонтировали бы за месяц», — убеждена ещё одна жительница дома Ольга Маркова . Она ежедневно поднимается на чердак, чтобы оценить, что сделано.

Подрядная организация свои промахи и невыполнение взятых обязательств объясняет отсутствием финансирования. Упуская при этом, что оплата производится после сдачи объекта.

По словам Ольги Марковой, за всё это время в их доме сменилось четыре бригады. Правда, накануне на крышу завезли утеплитель, убрали мусор, начали возводить смотровые окошки. В железногорской администрации жильцам говорят, что их крыша будет сдана 9 сентября, то есть спустя год с начала её ремонта.

Кто сидит сложа руки?

Бездействие регионального фонда капремонта подтвердила и прокурорская проверка. Подрядные организации не выдерживают сроки ремонтов, некоторые краткосрочные работы тянутся с 2016 года. В каждом пятом доме сроки сорваны. Контроль над подрядчиками фактически отсутствует. Качество ремонтов низкое. Жители многоквартирных домов вынуждены жить в размороженных квартирах, без электричества, к тому же в состоянии перманентного потопа.

Красноярский край оказался единственным регионом, оператор которого собрал 8,4 млрд рублей, а на ремонты потратил всего 1,4 млрд за 3 года. При этом долгое время деньги лежали на расчётном, а не на депозитном счёте и проценты в банке не зарабатывали. Только с сентября 2017 года средства перевели на простой счёт, и теперь начисляется 5,75% годовых, что выше уровня официальной инфляции.

Между тем Нина Авдеева заявляет, что не сидит сложа руки: объявлены конкурсы на проведение проектно-сметных работ, часть из них уже выполнена. За первый квартал этого года уже отремонтировали 124 дома и 1935 обещают отремонтировать в этом году. Планы наполеоновские: в 2,5 раза больше, чем за все три года. Кстати, обещают освоить и 7,4 млрд рублей из сохранённых на счетах 8,5. Но о том, что темпы ремонтов будут наращиваться, мы уже не раз слышали, и верится в это с трудом.

Откуда взять подрядчиков?

Роман Казаков , председатель Общественного движения «Народный контроль в ЖКХ»:

«Проблема не в руководстве фонда, и кадровые перестановки ситуацию не изменят. Можно объя­вить хоть 10 тыс. конкурсов, но, если у нас нет подрядных организаций, ремонтировать всё равно некому.

Строительный комплекс Красноярского края не способен обработать тот объём заказов, которые фонд капитального ремонта выставляет на торги. Потенциальные подрядчики заняты на объектах Универсиады, а крупные строительные компании не идут из-за низкой маржинальности (рентабельности. — Авт.). Чтобы их туда привлечь, придётся повышать плату, но на это никто не пойдёт. Если в течение пяти лет ремонтировали 200 крыш в год на весь край, а тут внезапно проснулись и надо отремонтировать 2 тыс. крыш, не хватит не только рабочих, но и производственных мощностей для поставки стройматериалов.

Что делать? Во-первых, составить реестр проверенных подрядчиков — после окончания Универсиады они высвободятся. Второе — повышать предельную стоимость, а субсидировать придётся из бюджета, чтобы было интересно бизнесу.

В-третьих, упрощать работу бизнеса, чтобы строительно-монтажные работы и проектно-сметную документацию готовила одна компания. Пока получается, что одна составляет проект ремонта объекта, которого она не видела, вторая, которая делает основную работу, после того, как выиграла конкурс, не может приступить к работам, потому что на деле всё не так, как нарисовано в проекте. Начинается процедура пересогласования, срываются сроки. Кроме того, нужны изменения и на федеральном уровне: функции по принятию решения по капитальному ремонту передавать от общего собрания собственников совету дома. Сегодня это крайне неэффективная функция, тем более она носит формальный характер — вполне можно передать её совету дома, тогда это будет согласовываться в течение не 4 месяцев, а одной недели».