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Парламентская коалиция в Киргизии пополнилась оппозицией
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Парламентская коалиция в Киргизии пополнилась оппозицией 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Коалиционный кабинет министров Киргизии возглавил новый премьер — Мухаммедкалый Абылгазиев, месяцем ранее назначенный руководителем аппарата правительства. Он сменил на посту Сапара Исакова, которому впервые в истории республики парламент выразил вотум недоверия подавляющим большинством голосов.
Несмотря на то что отставку Исакову прочили еще с прошлого года, решение законодателей многим показалось неожиданным. Тем более, что накануне выражения вотума недоверия 40-летний чиновник заручился одобрением фракции СДПК (Социал-демократической партии), которая считается ядром правящей коалиции. Инициатором отставки Исакова выступила парламентская оппозиция, поставившая молодому премьеру в вину недостаточные, на взгляд депутатов, темпы развития экономики, серию коррупционных скандалов и неудовлетворительную кадровую политику.
Вопрос вынесли на заседание палаты, которая, в целом, предложение поддержала. В течение следующих двух часов президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства, а коалиция задумалась о новом формате. «Парламент принял такое решение в интересах страны», — пояснил на встрече с президентом глава фракции СДПК Иса Омуркулов, добавив, что три фракции, входящие в коалицию, останутся в ее составе. Тем не менее правящий блок прирос новым участником — фракцией "Республика — Ата-Журт" (РАЖ).
РАЖ уже имеет опыт работы в коалиции большинства. Лидер «республиканцев» — Омурбек Бабанов — некогда даже занимал пост премьера, а осенью прошлого года баллотировался в президенты и по количеству голосов пришел к финишу вторым. Позже, впрочем, он был обвинен в попытке переворота и покинул страну, заявив о нежелании продолжать политическую карьеру. Однако будет ли закрыто уголовное дело против него, пока не ясно.
Новый премьер, вместе с тем, не стал коренным образом менять состав правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев объяснил это тем, что у него попросту не было времени подобрать новые кадры. «Меняем только вице-премьеров и некоторых министров, — утверждает он. — У меня ко всему составу кабинета только одно требование — профессионализм. Кто не справится с задачей, будет уволен. Никого держать не собираюсь».
В первом же заявлении новый премьер призвал все политические силы к объединению. «За годы независимости Киргизстан прошел через многие трудности, пережил две революции», — напомнил он. По его словам, кабинет министров под его руководством будет уделять особое внимание защите института семьи и бизнеса, развитию экономики и внедрению цифровых технологий.
Кстати
Мухаммедкалыю Абылгазиеву пятьдесят лет, тринадцать из которых он посвятил работе в Социальном фонде Киргизии. C 2010 по 2016 годы он непосредственно возглавлял эту структуру. Имеет два диплома о высшем образовании — Сельскохозяйственного института имени Константина Скрябина (окончил агрономический факультет) и Международного университета Киргизстана (факультет экономики и бизнеса).
Досье «РГ»
Правительство в Киргизии формируется парламентом — коалицией большинства. Кабинет министров подотчетен законодателям и обязан ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности. Недоверие правительству парламент может выразить по инициативе одной трети депутатов.
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