Гостей чемпионата мира ждет холодный душ?

Горячую воду в столице начнут отключать 10 мая. Даты начала и окончания профилактических работ по каждому конкретному дому можно узнать на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). По адресам, так или иначе имеющим отношение к проведению чемпионата мира, наличие горячей воды гарантировано в период с 14 июня по 15 июля. Какими принципами руководствовались в МОЭК при отборе этих адресов?

компании Business FM пояснили, что отправляли соответствующий запрос в Роскомспорт. Ведомство выслало список, он также оказался и в распоряжении радиостанции. В перечень пунктов размещения, которые прошли специальную классификацию и были признаны пригодными для приема гостей мундиаля попали не только респектабельные отели и сетевые гостиницы, но и маленькие хостелы далеко не в центре Москвы . Всего 1183 точки.

Организаторы явно подумали о комфорте любителей футбола. Интересно при этом, что персоналу некоторых гостиниц из этого списка и в голову не приходило заранее поинтересоваться перспективами отключения горячей воды:

— Да, у нас забронирован практически весь хостел на время ЧМ. Что касается горячей воды, то я вас, к сожалению, не смогу проконсультировать. Позвоните либо завтра в рабочее время, либо напишите нам письмо на электронную почту, мы его перешлем уже в службу хаускипинга.

— Если горячей воды не будет? Сейчас же отключают летом горячую воду. Как у вас с этим?

— У нас бойлерная система, поэтому водичка всегда есть.

— Если у вас бронировать, у вас воду горячую не отключат на это время?

— Вы знаете, я даже не задавалась этим вопросом, но, скорее всего, нет.

— А никто не спрашивал из гостей, кто бронировал?

— Пока нет. Вы первая. Вы знаете, вы можете ваш контакт оставить, я вам перезвоню, когда узнаю, может быть, завтра или завтра до 12-ти мы с вами свяжемся.

Возможно, повезет и жителям обычных многоквартирных домов, расположенных рядом с гостиницами и спортивными объектами, если они подключены к одним и тем же сетям. Но гарантий нет, считает глава группы компаний «Маторин» Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов глава группы компаний «Маторин» «Нельзя утверждать категорически. Больше это связано, наверное, с тем, как спроектированы наружные сети. Если к наружным сетям подключены гостиничные комплексы, вообще индустрия гостеприимства, и технически будет сложно одних отключить, а других нет, то, конечно, да, можно будет рассчитывать, я уверен. В остальных случаях полагаю, что нет. Скорее всего, все дома будут [отключаться] в плановом режиме, а индустрия гостеприимства — в своем режиме».

Впрочем, даже те москвичи, которым повезет на время чемпионата мира по футболу остаться с горячей водой, все равно столкнутся с отключениями либо до, либо после мундиаля. А слезы можно и просто полотенцем вытереть.