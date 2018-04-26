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Бурков про уход Стрельцова: «Людей минстрой совершенно не слышит!»
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Бурков про уход Стрельцова: «Людей минстрой совершенно не слышит!» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 25 апреля, врио губернатора Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным объявил о том, что на место главы Минстроя будет проведен открытый конкурс. Глава региона прокомментировал своё решение.
«Есть вопросы к действующему министру. Прежде всего, это отсутствие работающей программы по капремонту. Людей минстрой совершенно не слышит! По итогам прошлого года была сорвана программа по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, с большим опозданием идет реализация «дорожной карты» завершения строительства домов дольщиков: планово прошлогодние дома вводили в феврале-марте этого года. Идут сбои по завершению реконструкции здания «Саламандры», театра «Галерка» и больницы-«тысячницы» на Левобережье. Штрафы уже платим!» — заявил Александр Бурков.
Помимо этого, глава региона отметил, что не заметил системной работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, а также контроля зпа ростом тарифов на услуги ЖКХ.
Добавим, что также объявлен конкурс на вакантные места министра природных ресурсов и экологии и министра промышленности, транспорта и инновационных технологий.
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