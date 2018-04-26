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На комбинате в Челябинской области плитой придавило рабочего
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На комбинате в Челябинской области плитой придавило рабочего 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В среду, 25 апреля, на саткинском комбинате «Магнезит» обрушился железобетонный бункер. Погиб рабочий, который занимался разбором объекта. Об этом сообщила пресс-секретарь аоисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.
— Бригада выполняла демонтажные работы. При разборе железобетонного бункера произошло его обрушение, погиб 56-летний рабочий, — уточнила представитель ведомства.
На вызов в Сатк выезжали спасатели златоустовского отряда поисково-спасательной службы. Для того, чтобы извлечь из-под завалов тело мужчины, потребовались автокраны.
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