На комбинате в Челябинской области плитой придавило рабочего 

В среду, 25 апреля, на саткинском комбинате «Магнезит» обрушился железобетонный бункер. Погиб рабочий, который занимался разбором объекта. Об этом сообщила пресс-секретарь аоисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.
— Бригада выполняла демонтажные работы. При разборе железобетонного бункера произошло его обрушение, погиб 56-летний рабочий, — уточнила представитель ведомства.
На вызов в Сатк выезжали спасатели златоустовского отряда поисково-спасательной службы. Для того, чтобы извлечь из-под завалов тело мужчины, потребовались автокраны.