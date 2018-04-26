Эксперты в Киргизии призвали Россию работать с молодежью республики

Бишкеке прошло заседание клуба региональных экспертов «Пикир», на котором участники обсудили будущее российско-киргизских отношений после избрания президентом РФ Владимира Путина . В ходе дискуссии прозвучали мнения, подтверждающие стратегическую необходимость дальнейшего развития сотрудничества и указывающие на некоторые препятствия на пути укрепления связей между странами. «РГ» публикует мнения экспертов.

Наибольшие выгоды получили работающие в России трудовые мигранты, которые переводят деньги в республику. В 2017 году они перечислили почти 2,5 миллиарда долларов. Конечно, это огромный плюс для экономики КР. Вместе с тем экономическое сотрудничество между Россией и Киргизией могло бы быть, на мой взгляд, более эффективным и конкретным. Общественности сегодня хорошо известно, что РФ поставляет в КР горюче-смазочные материалы на беспошлинной основе, списала все долги, дает работу сотням тысяч киргизстанцев. Но необходимо, как мне кажется, активнее реализовывать различные совместные проекты, в том числе и масштабные, на территории республики.

— Связям России и Киргизии уже не одна сотня лет. И отношения между нашими странами отличаются от отношений рес-публики с другими государствами. Россия за последние 27 лет «влила» в Киргизию, по разным данным, миллиарды долларов. Это как прямые вложения, безвозмездная помощь, так и косвенные — поставки ГСМ, работа "Газпрома" , оказание военной помощи, денежные переводы трудовых мигрантов. Отдельно стоит сказать про списание долгов. Россия — единственная из кредиторов республики списала задолженность в размере нескольких сотен миллионов долларов. Никто больше этого не сделал. Причем взамен РФ ничего не требует и тем более не выдвигает каких-либо политических требований.

Марс Сариев, политолог:

— Многие сейчас задаются вопросом: «Куда и с кем пойдет республика дальше?» Это происходит неслучайно. Регион, в котором находится Киргизия, интересен глобальным игрокам, которые могут попытаться использовать страну в качестве детонатора негативных процессов. Понятно, что сотрудничество с Россией для республики в силу исторических, экономических, культурных причин приоритетно. Однако, на мой взгляд, российское экспертное сообщество должно пересмотреть основу своих отношений с ближайшими соседями, выработать новую политическую стратегию, так как старая, очевидно, себя исчерпала. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время.

Таалатбек Масадыков, политический деятель:

— Нельзя отрицать, что отношения Киргизии и России — стратегическое партнерство. Но есть вопросы, на которые нужно отвечать: «Куда мы вместе все-таки идем? Известно ли российской стороне, что происходит в республике на самом деле?» Я при встречах с коллегами из РФ спрашиваю: «У вас есть конкретная политика в отношении стран Центральной Азии?» Должен быть четкий анализ событий в регионе. Мое пожелание — Россия должна реально оценивать происходящее в республике. При этом, подчеркну, стратегическое партнерство РФ и КР было, есть и будет. Особенно сегодня, когда вопросы безопасности стоят так остро. Отдельно коснусь такой темы, как пиар. Россия помогает Киргизии много и зачастую безвозмездно. Но об этом, к сожалению, мало говорится в СМИ.

Ишенбай Кадырбеков, экс-спикер парламента КР:

— Главная проблема, с которой в скором времени рискует столкнуться Россия в Киргизии, — потеря, так сказать, умов. Не видна работа РФ с киргизской молодежью. Молодых госслужащих, которые обучались в США , Европе, Турции , в государственных органах страны становится все больше. В недалеком будущем они будут принимать решения, касающиеся судьбы страны, ее внешней политики. С учетом того что в регионе сходятся интересы крупных государств, эти решения наверняка будут приниматься в пользу определенной стороны. Поэтому Россия в данном направлении должна вести себя активнее. Не только финансово помогать, но и работать на других уровнях, влиять на умы.

Александр Степанюк, глава общественного объединения «Русский культурный центр „Гармония“:

— Связь Киргизии с Россией остается всеобъемлющей. Сотрудничество с РФ как прямое, так и в рамках различных организаций является одним из залогов стабильности в КР. Российская финансовая помощь республике огромна, но в ней не хватает системности, четкой стратегии. К примеру, Россия могла бы активнее заниматься развитием среднего образования в республике. Скажем, строить школы. Многие страны это сегодня делают.

Эдил Осмонбетов, политолог:

— Российская Федерация, на мой взгляд, должна определиться в своих приоритетах во внешней политике в отношении стран Центральной Азии.

На мой взгляд, необходимо четко представлять свою позицию по поводу событий в регионе и играть здесь более положительную роль. Всем важно понять: в любых союзах главную роль играет простота, отсутствие препятствий. К сожалению, в ЕАЭС с этим есть некоторые проблемы, что показала недавняя ситуация на границе между Киргизией и Казахстаном . В Центральной Азии реализуется и будет реализовываться много геополитических проектов. России важно не выпасть из этих процессов. Чтобы этого не произошло, необходима четкая стратегия, „дорожная карта“.

Компетентно

Виктор Харченко , первый секретарь посольства РФ в КР:

— Уровень экспертного сообщества в Киргизии за последние несколько лет значительно вырос, но, как мне кажется, необходимо четче озвучивать свои предложения — не просто „где-то что-то усилить или расширить“. Нужна конкретика. Комментируя мнение, что России нужно определиться со своей стратегией, скажу, что формула есть. Ее представили, когда объявили о создании ЕАЭС — в этом союзе нет ни слова о политике, речь идет только об экономике. Причем все решения в рамках объединения принимаются совместно. Давайте также вместе думать, прорабатывать темы, обсуждать проекты. Ведь чтобы что-то сделать, нужно понять, что именно необходимо.