«Важна каждая инициатива». В «Самотлорнефтегазе» выбрали лучших новаторов

Система непрерывных улучшений действует в АО «Самотлорнефтегаз» с 2010 года. За это время сотрудниками Общества подано более 9000 инициатив. Ежегодно в процесс вовлекается чуть менее четверти всего персонала Общества.

Максим Юдин , главный специалист отдела инновация АО «Самотлорнефтегаз»: «У нас есть корпоративный портал „Инициатива“, куда может зайти любой сотрудник Общества и изложить свою идею в электронном виде. Далее она поступает в отдел, где назначаются эксперты из числа сотрудников „Самотлорнефтегаза“ для оценки по шестибалльной шкале (экономическая эффективность, изобретательность, полезность, соответствие требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и старательность автора). Инициатива, набравшая два и более балла, направляется на комиссионное рассмотрение, где принимается решение о дальнейшей работе с идеей автора».

Один из лучших новаторов «Самотлорнефтегаза» по итогам 2017 года — Александр Чекета. Он предложил новый подход по минимизации рисков заколонных перетоков при бурении на пласт БВ8 (3).

«Самотлорскому месторождению более полувека, но запасы в этой части пласта практически не вырабатывались, однако в 2016 году эта работа началась. Бурили методом зарезки боковых стволов, но в 12 скважинах из 50 в процессе эксплуатации обнаружилась заколонная циркуляция, исправить которую удалось лишь в 2 скважинах. Причину нашли быстро: сложное геологическое строение. Нефтенасыщенный коллектор, имея мощность 2–3 метра, находится под мощной водоносной толщей, отделяясь от нее небольшой глинистой перемычкой. В этой водоносной толще цемент и размывается, что приводит к заколонной циркуляции. Мы с командой предложили удлинить ствол скважины в той самой глинистой перемычке до 70–80 м для увеличения заколонного цементного кольца. Наши расчеты оказались верными», — рассказал заместитель начальника отдела планирования и мониторинга ЗБС управления геологического сопровождения бурения скважин Александр Чекета.

Коллега Александра и его тезка Александр Пушкарев тоже один из лучших инноватором «Самотлорнефтегаза» по итогам прошлого года. Его разработка касалась снижения капитальных затрат на закуп нового оборудования для механизированной добычи.

Как пояснил новатор, в качестве одного из решений данной проблемы им была предложена модернизация станций управления (СУ) для установки электрического центробежного насоса (УЭЦН). А точнее — полная разборка СУ с заменой узлов, признанных по результатам ревизии негодными к эксплуатации, с последующей сборкой и использованием оригинальных запасных частей завода производителя или аналогов. Это позволило улучшить первоначальные характеристики СУ, а также добавить функции частотного регулятора (ЧР), современного программного обеспечения и др.

«Важно заметить, что именно от работы СУ зависит и долговечность оборудования, и правильность работы системы «пласт-скважина-насосная установка». Сегодня у нас в наличии есть СУ для УЭЦН, которые при небольших затратах можно модернизировать», — уточнил главный специалист производственно-технического отдела управления добычи нефти Александр Пушкарев.

По итогам работы системы непрерывных улучшений за 2017 год в Обществе зарегистрировано более 1000 идей сотрудников, из которых более 170 инициатив реализованы на практике. Экономический эффект от программы составил более 100 млн руб.

Фото: angi.ru