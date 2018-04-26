«Как в Ватикане»: в тюменской деревне целая улица отрезана от мира из-за кадастровой ошибки

В деревне Елань Тюменского района много лет тянется конфликт между местными жителями и администрацией из-за проезда на улицу, который проходит через земельные участки. Местные опасаются, что к ним не смогут проехать пожарные и скорая. Дело дошло до суда. Редакция 72.ruвыяснила, что стало причиной дорожного спора и есть ли шанс, что конфликт разрешится. Так получилось, что 45 метров дороги к улице Дачная частично проходит через частные участки. Проводить с ней какие-то работы местная власть не может по закону, поэтому местным приходится за свои деньги засыпать её, чтобы хоть как-то можно было проехать.

Как возникла проблема

Судя, по информации публичной кадастровой карты, земельные участки были поставлены на учет в 1993 году. Два из них «нарезали» прямо на дороге у перекрестка улиц Лесная — Дачная. По какой причине кадастровый инженер сделал это, неизвестно, но хлопот для жителей прибавилось изрядно.

Именно через эти два участка проходит часть дороги, которая связывает улицу Дачная с остальным миром— Проблема с этой дорогой длится минимум 10 лет. Эти участки были выделены с ошибкой без учета заезда. Долго никто даже не знал, что дорога проходит через частную землю. Потом один из собственников поставил забор. Мы обратились в областную прокуратуру с нашей проблемой, так как без заезда к нам не сможет проехать ни скорая, ни пожарная, ни септики. Мы отрезаны от внешнего мира. Такое государство в государстве, как Ватикан , — рассказывает местная жительница Екатерина Литвинова . Трудность проезда — одна из главных проблем жильцов Дачной. Екатерина Литвинова рассказывает, что пару дней назад, проезжая к себе домой, едва не потеряла бампер. Без внедорожника никак не пробиться через грязь и глину.

Мамам с колясками приходится идти через грязь, чтобы погулять с ребенком

Также на этой улице проживает 93-летняя Таисия Ермакова, ветеран Великой Отечественной войны. На днях женщину посетили представители администрации, чтобы вручить ей подарки к Дню Победы. Но они так и не смогли доехать до неё из-за грязи. — Пришлось моему мужу на своей машине выехать и забирать их с Лесной улицы. Тут нужна высокая машина, чтобы проехать, а у них иномарка была. Подарки были хорошие, спасибо им, но с дорогой надо что-то решать, так как к нам даже скорая не может проехать, — рассказала дочь ветерана Валентина Сидорова

Другого заезда на улицу Дачную нет Что говорит суд Местные жители в прошлом году обратились в суд, чтобы разрешить спорную ситуацию. В декабре 2017 года Тюменский районный суд встал на сторону жителей улицы Дачная. — Отсутствие проезда к домам и земельным участкам на улице Дачная, в том числе пожарной спецтехники, может повлечь за собой пожары и неконтролируемые возгорания соседних жилых домов, строений и растительности. Указанное бездействие администрации Переваловского муниципального образования может привести к ситуации, создающей угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, — говорится в решении суда.

Что говорят власти