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У новосибирца пропали 2,5 миллиона со счёта — он подал в суд на Сбербанк
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У новосибирца пропали 2,5 миллиона со счёта — он подал в суд на Сбербанк 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
Новосибирец Олег Разумейко подал в суд на Сбербанк — он просит вернуть 2,5 миллиона рублей, которые пропали с его счёта. Их сняли в Омске по поддельному паспорту.
Иск Олега Разумейко к Сбербанку будет рассматривать Центральный районный суд в конце этой недели — новосибирец просит вернуть ему не только сумму 2,5 миллиона рублей, но и проценты «за пользование чужими денежными средствами» в размере 123 тысяч рублей.
Как объяснил корреспонденту НГС Олег Разумейко, 20 июля 2017 года он положил деньги на свой счёт в отделении Сбербанка на улице Сибревкома. В тот же день он позвонил в банк узнать состояние счёта, но там ему сказали, что он якобы уже снял эту сумму — причём в Омске.
«Пришёл человек с паспортом гражданина Кыргызстана, на котором было написано Разумейко Олег Валентинович, и не совпадало при этом больше ничего! Меня жутчайшим образом удивляет то, что я же был в Сбербанке, не просто какая-то система на Центральном рынке. Мне всегда казалось, что это оплот надёжности и так далее.
Почему же банк не проверил должным образом паспорт? Следствие показывает — паспорт поддельный, лицо, которому выдали деньги, не то лицо!» — объяснил Разумейко.
По словам новосибирца, он тут же написал претензию в Сбербанк, но, не получив деньги обратно, обратился в полицию. Его признали потерпевшим.
«Банк занял позицию очень сухую. Мне пришлось подать в суд, а что делать? Пускай суд решает», — добавил он.
Корреспондент НГС отправила запрос в Сбербанк ещё в четверг, 19 апреля, предложив руководству пояснить свою позицию. В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка ответили, что «в целях судебного разбирательства предоставление информации до вынесения решения суда противоречит интересам его участников».
Ранее Калининский районный суд приговорил к условному сроку 30-летнего новосибирца, который украл 30 тысяч рублей с банковской карты незнакомца. Всю информацию для доступа к этой карте мужчина нашёл в мусорной корзине.
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