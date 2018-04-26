ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Новый Кредитный Союз» 

Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка «Новый Кредитный Союз» и назначил в кредитной организации временную администрацию. Об этом сообщил сайт регулятора.
«Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Новый Кредитный Союз» (акционерное общество) АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) (рег. № 3139, г. Москва)», — говорится в сообщении.
Согласно данным отчетности, которые приводит ЦБ, по величине активов на 1 апреля 2018 г. кредитная организация занимала 437 место в банковской системе РФ.