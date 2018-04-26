На ростовской телебашне начала работу художественная подсветка 

Накануне, 25 апреля, на ростовской телебашне впервые зажглась новая художественная подсветка. Событие приурочено к 60-летию самого выского сооружения в городе. Как рассказал гендиректор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрей Романченко, оборудование предусматривает техническую возможность изменения подсветки — ростовчане увидят и световые огни, и название родного города, и другие варианты. Это все можно будет запрограммировать. Планируется, что новый «наряд» телевышки украсит ночной облик Ростова. Благодаря новой подсветке ее будет видно с расстояния в 8 км. Кроме донской столицы новое оборудование получат и другие города, в которых проходят матчи ЧМ-2018.