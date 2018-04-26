Вечный огонь в Челябинске приведут в порядок

О прекращении подачи голубого топлива к мемориалу предупредила челябинская мэрия, передает корреспондент «ФедералПресс»

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации города, завтра, 27 апреля, подрядная организация займется очисткой звезды и бронзового венка, а также помоет весь памятник. Кроме того, в этот день на мемориальном комплексе пройдут регламентные работы по ревизии газопровода и оборудования.

Несмотря на то, что подача голубого топлива к памятнику будет отключена, сам Вечный огонь не погаснет — его перенесут на временную горелку.

Планируется, что работы начнутся в 9:00 и закончатся в 14-00.

В городском управлении культуры отметили, что мемориальный комплекс «Вечный огонь» будет востребован 9 мая. Так, череду праздничных мероприятий откроет торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику. В этой же точке закончится шествие Бессмертного полка.

Напомним, что в преддверии празднования Дня победы мемориалы «Вечный огонь» приводят в порядок во всех регионах России

Фото: Елена Мицих