Ещё
Вечный огонь в Челябинске приведут в порядок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вечный огонь в Челябинске приведут в порядок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О прекращении подачи голубого топлива к мемориалу предупредила челябинская мэрия, передает корреспондент «ФедералПресс».
Как сообщили агентству в пресс-службе администрации города, завтра, 27 апреля, подрядная организация займется очисткой звезды и бронзового венка, а также помоет весь памятник. Кроме того, в этот день на мемориальном комплексе пройдут регламентные работы по ревизии газопровода и оборудования.
Несмотря на то, что подача голубого топлива к памятнику будет отключена, сам Вечный огонь не погаснет — его перенесут на временную горелку.
Планируется, что работы начнутся в 9:00 и закончатся в 14-00.
В городском управлении культуры отметили, что мемориальный комплекс «Вечный огонь» будет востребован 9 мая. Так, череду праздничных мероприятий откроет торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику. В этой же точке закончится шествие Бессмертного полка.
Напомним, что в преддверии празднования Дня победы мемориалы «Вечный огонь» приводят в порядок во всех регионах России.
Фото: Елена Мицих
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Петербурге продавцы «Пятерочки» возмутили соцсети, выбросив целую тележку хлеба Нефтяной ЛУКОЙЛ становится цифровым Владимир Путин отметил профессиональный подход Азарова к своей работе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль161
ЦБ отозвал лицензии у двух банков14
Глава МЧС ответил Михалкову102
Новая схема мошенничества появилась в РФ6
В Москве горит торговый центр27
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение