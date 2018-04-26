«ВСМПО-Ависма» расширяет профориентационную программу

В апреле подростки Верхней Салды смогли принять участие сразу в нескольких корпоративных олимпиадах "ВСМПО-Ависмы" . 18-19 апреля впервые прошел «Эксперимент» по физике. 21 апреля завершился этап образовательной программы «У истоков материаловедения». 25 апреля состоялась традиционная олимпиада по черчению. Инициатива всех этих образовательных проектов принадлежит титановой корпорации.

Долгосрочная программа сетевого взаимодействия со школами, техникумами и салдинским филиалом УрФУ изначально включала сотрудничество по техническим дисциплинам и предусматривала корпоративные олимпиады по технологии и черчению.

Однако реальность потребовала включения в базовую программу новых дисциплин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

С 2017 года профориентационная система распространилась и на малышей — в Верхней Салде прошли «Лего-турниры» для дошкольников. В текущем году стартовал проект «У истоков материаловедения», рассчитанный на учеников младших классов. Корпоративная олимпиада по физике стала удачным, по оценкам организаторов и участников, дебютом.

"Стоит только поприветствовать тот факт, что корпорация решила провести олимпиаду по физике «Эксперимент». Это — несомненно, полезное дело, и дети с удовольствием в нем участвовали. Такие мероприятия дают хорошую основу для роста будущих инженеров", — отметил доцент Уральского федерального университета, член жюри корпоративной олимпиады Михаил Волков

Культурно-технологический проект «У истоков материаловедения», стартовавший в декабре 2017 года, позволил ученикам 2-4 классов узнать о свойствах, технологиях добычи и сферах применения различных материалов. На мастер-классах они узнавали особенности фактур и практического использования в народных промыслах ткани, бересты, глины. В программу также вошли экскурсии в краеведческие музеи и профильные учебные заведения.