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Нашествие минтая и рыбаков замечено в бухте Горностай во Владивостоке
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Нашествие минтая и рыбаков замечено в бухте Горностай во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
К мелководью в район бухты Горностай пришел на нерест минтай. Рыбаки ловят и с берега, и с лодок, причем «по две штуки». Об этом сообщил сайт PrimaMedia.
В социальных сетях любители порыбачить рассказывают, что минтай во Владивостоке уже двое суток и «прет стеной».
%F0%9 °F%8 °F%84%F0%9 °F%8 °F%BE‍♀️%F0%9 °F%8E%A3%F0%9 °F%9B%B6 Вот это мы вчера порыбачили! Никогда еще не видела столько рыбаков в одном месте! И все с приличным уловом, только успевают удочки закидывать%F0%9 °F%98%86, А эти ребята из лодки сначала угостили меня горячим чаем, а потом и свежевыловленным минтаем%F0%9 °F%99%8 °F%F0%9 °F%8 °F%BD☺️ Пока везла его на берег, еще бил хвостами по доске%F0%9 °F%A4%97  Публикация от Anna%F0%9 °F%A6%80⚓️%F0%9 °F%A6%90Vladivostok (@pozharskaya_live)
25 Апр 2018 в 3:55 PDT  Грядущие праздничные дни обещают стать жаркими для планирующих на выходные рыбалку.
В Приморском крае спасатели вернули на землю рыбака на резиновой лодке. У нее сломался мотор, поэтому самостоятельно мужчина вернуться не смог.
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