Нашествие минтая и рыбаков замечено в бухте Горностай во Владивостоке

К мелководью в район бухты Горностай пришел на нерест минтай. Рыбаки ловят и с берега, и с лодок, причем «по две штуки». Об этом сообщил сайт PrimaMedia.

В социальных сетях любители порыбачить рассказывают, что минтай во Владивостоке уже двое суток и «прет стеной».

%F0%9 °F%8 °F%84%F0%9 °F%8 °F%BE‍♀️%F0%9 °F%8E%A3%F0%9 °F%9B%B6 Вот это мы вчера порыбачили! Никогда еще не видела столько рыбаков в одном месте! И все с приличным уловом, только успевают удочки закидывать%F0%9 °F%98%86, А эти ребята из лодки сначала угостили меня горячим чаем, а потом и свежевыловленным минтаем%F0%9 °F%99%8 °F%F0%9 °F%8 °F%BD☺️ Пока везла его на берег, еще бил хвостами по доске%F0%9 °F%A4%97 Публикация от Anna%F0%9 °F%A6%80⚓️%F0%9 °F%A6%90Vladivostok (@pozharskaya_live)

25 Апр 2018 в 3:55 PDT Грядущие праздничные дни обещают стать жаркими для планирующих на выходные рыбалку.