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Министерская встреча РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет 28 апреля в Москве
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Министерская встреча РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет 28 апреля в Москве 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 26 апреля. Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по сирийской проблематике пройдет 28 апреля в Москве. Это подтвердило в четверг турецкое внешнеполитическое ведомство в заявлении на своем сайте.
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