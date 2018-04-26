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Министерская встреча РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет 28 апреля в Москве
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Министерская встреча РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет 28 апреля в Москве
ТАСС
33 минуты назад
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ТАСС
, 26 апреля. Встреча глав
МИД России
,
Турции
и
Ирана
по сирийской проблематике пройдет 28 апреля в
Москве
. Это подтвердило в четверг турецкое внешнеполитическое ведомство в заявлении на своем сайте.
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