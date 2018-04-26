Салехардского эксгибициониста направят на принудительное лечение

Молодого человека, который демонстрировал половые органы двум девочкам, будут содержать в специализированном медицинском учреждении. Такое решение по ходатайству следствия вчера принял салехардский суд, рассказали «КС» в прокуратуре города.

Илья Ильин. Гражданин 1991 года рождения ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, но оба раза был от нее освобожден — наказание заменяли принудительными мерами медицинского характера. В четырех стенах он провел больше пяти лет. Но, оказываясь на свободе, лечение не продолжал, да к тому же злоупотреблял алкоголем, который только усугублял его состояние, говорит старший помощник прокурора Салехарда

Очередные преступления горожанин совершил в конце прошлого года. В конце октября он умыкнул у спящего собутыльника сотовый телефон, несмотря на уговоры сожительницы. «Да всё нормально», — отмахнулся молодой человек и забрал гаджет. При этом, поскольку хищение произошло при свидетельнице, квалифицировалось оно уже как грабеж.

А в конце ноября в подъезде одного из городских домов гражданин стянул штаны перед двумя девочками 2004 и 2007 годов рождения. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобные действия, но в отношении взрослой горожанки — в 2015 году в одной из городских аптек салехардец обнажился перед фармацевтом с недвусмысленным предложением. Работница не оценила «шоу», и за нарушителем быстро прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Тогда он отделался административным наказанием за хулиганство. В этот раз возраст обеих потерпевших позволил квалифицировать деяние как развратные действия (статья 135 УК РФ). За расследование дела взялись сотрудники городского отдела СУ СКР по ЯНАО

— Но по итогам исследования психического состояния фигуранта было установлено, что он не может в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими, так что его освободили от уголовной ответственности за оба преступления. Вместо этого к нему снова применили принудительную меру медицинского характера — лечение в стационарных условиях в специализированной организации, — говорит Илья Ильин.

По вступлении решения суда в силу салехардца опять направят в Тюмень . Срок не оговорен, уточнил собеседник, — пациента будут держать в четырех стенах до тех пор, пока лечащие врачи не сочтут, что он перестал представлять угрозу для себя и окружающих.

Любопытная деталь: несколько лет назад молодой человек сам проходил потерпевшим по другому уголовному делу. «КС» уже писал о «черных риелторах», промышлявших в Салехарде. Одним из тех, кого обхаживала парочка, был и горожанин, но в суде он и еще пара человек внезапно отказались от данных ранее показаний, развалив часть эпизодов дела. В прокуратуре еще тогда обратили особое внимание на особенности — в том числе и ментальные — «клиентов», с которыми работали криминальные дельцы.