Что известно об Ангеле-Хранителе

Ангелами-хранителями в христианстве называют ангелов или добрых духов, данных человеку для помощи и руководства. Одни считают, что ангел-хранитель есть у каждого человека, другие — что он появляется у человека только после прохождения обряда крещения.

Функции

В Евангелии от Матфея приводятся такие слова Иисуса Христа : «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

Как по православным, так и по католическим представлениям, ангел-хранитель невидимо сопровождает человека на протяжении всей жизни, если тот сохраняет истинную веру и любовь к Богу, соблюдает духовные заповеди. Эти существа наставляют людей на путь истинный, охраняют их души и тела, молят за них Бога, а после кончины становятся проводниками душ усопших в загробный мир.

Если человек не крещен или не соблюдает духовных канонов, он может оказаться во власти падших ангелов — демонов. Ангел-хранитель может в этом случае отступиться от него.

Как выглядят

Учение православной церкви утверждает, что человек не может знать имени, возраста или внешности своего ангела-хранителя. Хотя иные люди уверяют, что видели их (например, во сне). Некоторые считают ангелами-хранителями своих святых покровителей — к примеру, тех, в честь кого были названы. Бывает, человек слышит внутренний голос, который приписывает своему ангелу.

Как ангелы-хранители проявляют себя в нашей жизни

Порой люди утверждают, что явственно ощущают присутствие в своей жизни ангела-хранителя. Например, словно какая-то неведомая сила уберегает их от бед и ошибок, оставляет знаки и подсказки, как правильно поступать. Если же человека преследует постоянное невезение: болезни, неприятности, финансовые неурядицы, то не исключено, что связь с ангелом-хранителем была потеряна.

Когда поминают ангелов-хранителей

Церковью установлены общие дни поминания ангелов-хранителей. В православии это 8 ноября по юлианскому или 21 ноября по григорианскому календарю — в этот день отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В католичестве ангелов-хранителей поминают 2 октября.

Как молиться

У ангела-хранителя можно мысленно просить помощи, а получив от него помощь и поддержку, необходимо его благодарить. В христианстве также существуют специальные молитвы, обращенные к ангелам-хранителям.

Например: «Святый Ангеле, предстояй окоянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене, грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь» (Из утреннего молитвенного правила).

Или: «Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день: и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя. да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего: но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа, и всех святых, аминь» (Из вечернего молитвенного правила). Перед причащением следует читать специальный канон ангелу-хранителю.

«Если бы не было Ангелов-Хранителей и наставников у людей добрых, благочестивых, тогда демоны истребили бы весь род человеческий, — говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, — если бы, то есть, Господь попустил им делать что им угодно с людьми: ибо злоба бесов к людям безмерна и зависть их к человеку не имеет пределов, ибо человек сотворен по образу Божию и предназначен к наследию вечной жизни на место падших ангелов».