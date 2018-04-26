Шествие и концерт: Евпатория готовится к Первомаю

ЕВПАТОРИЯ , 26 апр — РИА Новости Крым . 1 мая в Евпатории в честь Праздника весны и труда организуют шествие, митинг-концерт и выставку-продажу. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Так, в 9.30 на проспекте Победы напротив здания бывшего молокозавода начнется формирование колонн трудовых коллективов, которые в 10.00 начнут шествие по улицам Интернациональной, Фрунзе и проспекту Ленина до Театральной площади. В мероприятии ожидается участие около 3 тысяч человек.

В 11.00 на главной площади Евпатории состоится праздничный митинг-концерт с участием творческих коллективов города. В то же время в сквере Ленина и на улице Дувановской развернут выставку-продажу изделий декоративно-прикладного искусства. Здесь также можно будет попробовать национальные блюда.