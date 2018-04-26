Полсотни дубов укрепят оборону «Восточного»

Массовые посадки новых стволов начались в краевой столице со сквера «Восточный» близ памятника фронтовому истребителю-бомбардировщику Су-7Б. Здесь «пропишутся» 50 дубов, 50 крупных лиственниц, 50 боярышников, 15 елей, 30 рябин, 40 ясеней и 10 кустов сирени, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— В этом году экспериментов не будет. Высаживаем только те породы, которые хорошо себя зарекомендовали на улицах города, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиёв. — На Муравьёва-Амурского и Карла Маркса взамен отживших своё тополей высадили тополь серебристый. В других местах посадим липы, рябины, спиреи, барбарисы, вязы, клены, ясени, дубы, маньчжурские орехи, лиственницы, сосны, ели, березы, амурские бархаты. Кроме того, улицы города весной украсят цветущие деревья и кустарники. Это груша, сирень, липа, рябина, абрикос, боярышник.

Серьёзное обновление зелёного наряда предстоит в ближайшие дни на улицах Горького, Калинина, Льва Толстого, Гоголя, Автобусной, Восточном шоссе, в сквере имени Горького. В этих местах посадят по три с лишним сотни новых деревьев. Что касается замены раскидистых сосен на Краснореченской, в районе «56 школы», 14 непригодных для пересадки деревьев, как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», будут снесены, когда начнётся реконструкция участка этой улицы от Богачёва до Прогрессивной.

— Эти деревья были высажены в 1969 году. Мы пригласили для их обследования учёных из двух научно-исследовательских институтов, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов города Хабаровска Ирина Дубянская. — Научные умы города сошлись во мнении, что 14 деревьев придётся убрать. Увы, такие „баобабы“ пересаживать мы еще не умеем. Нет у нас такой техники. Но, после реконструкции дороги вдоль нее обязательно будут высажены деревья. И там, где были сосны, будут сосны. Только уже молодые.

Всего этой весной во всех районах Хабаровска будет высажено более трех тысяч деревьев и кустарников. И столько же — осенью.