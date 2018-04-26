Что есть будем? Омские аграрии оценили перспективы грядущего сезона

Власти региона справедливо отмечают, что устойчивая позиция фермерских хозяйств и ЛПХ обеспечивает жизнь людей в сельских районах. Не будет сегодня работающего животноводства, растениеводства — не будет завтра и самого села. Ничем иным эту отрасль не заменить. Поэтому нужно понимать, что ведомствам в этом секторе предстоит решать не только вопросы экономики и бизнеса, наполнения бюджета, но и социальные.

После спада 90-х годов, когда село было брошено на произвол судьбы и поставлено на край выживания, у Омской области появились положительные результаты. Они робко свидетельствуют о начале возрождения сельского хозяйства и АПК.

Кого привлечь к работе?

Агропромышленный комплекс Омской области — многоукладный. Территория его охватывает четыре почвенно-климатические зоны. Нередко бывает, что условия для развития АПК даже на территории одного района могут серьёзно разниться, что уж говорить о масштабах всего региона.

Учитывая потенциал сельского населения, обширные территории сельхозугодий (более 6 млн га), агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики Омской области.

На селе проживает 536 тыс. человек, производством сельхозпродукции занимается 300 сельхозорганизаций, 2300 КФХ и 217 тыс. личных подсобных хозяйств.

«При этом демографическая ситуация в сельской местности настораживает. Положительную динамику утратил даже Омский район, а позитивный рост отмечен только в Азовском и Кормиловском районах, — сетует министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов . — Область испытывает серьёзную потребность в квалифицированных кадрах. На селе жизненно важно включать в работу молодых специалистов, важен их профессиональный рост, надо повышать квалификацию уже имеющихся кадров».

Для привлечения молодёжи делаются кое-какие робкие шаги. Так, в области принято решение с июля этого года увеличить подъёмные для молодых специалистов до 100 тыс. руб. для выходцев из учреждений СПО, а для выпускника с высшим образованием — до 200 тыс. руб.

Свою долю софинансирования обязаны предоставить и предприятия. Условно говоря, если бюджет даёт начинающему сотруднику 200 тыс. руб., то руководитель предприятия должен выделить не менее 100 тыс. Судя по заверениям экспертов, игра стоит свеч.

Чья вина?

Помимо демографии, головную боль вызывают и результаты отрасли в минувшем году. С одной стороны, объём продукции сельского хозяйства в 2017 году вырос и составил 98,6 млрд руб. Но реальных прорывов, особенно в животноводстве, достичь не удаётся.

2017 год прошёл под эгидой увеличения молочного поголовья, продуктивности коров в сельхозобъединениях. Производство молока в организациях выросло, растёт и продуктивность. Регион перешёл рубеж 4,5 тонны молока от одной коровы. В перспективе поставлена задача преодолеть планку в 5 тонн. Хотя у лидеров отрасли в регионе продуктивность на уровне 9 тонн, что указывает на некий дисбаланс.

«Есть и проблемные предприятия с низкими показателями, их мы можем вовсе потерять. Что можно сказать о благосостоянии сотрудников на низкоэффективных предприятиях? Главная причина такой ситуации — неэффективное управление. Возможно, нужно отправить руководителей и специалистов на повышение квалификации», — считает Максим Чекусов.

Много проблем получил регион из-за вспышки африканской чумы свиней. Выводы властями были сделаны. Во всяком случае, предусмотрено финансирование профилактических мероприятий на этот год.

По заверениям министра, если вспышка болезни в прошлом году была реальным ЧП, то возникновение проблемы вновь станет лишь проявлением халатности со стороны местных властей, глав поселений. Последние и упустили работу с населением, ЛПХ.

Когда начнём кормить Китай

2018-й объявлен Годом плодородия. Важным стимулом для дальнейшего увеличения объёмов производства является востребованность продукции у перерабатывающих предприятий внутри региона.

Объёмы инвестиций в пищевую перерабатывающую отрасль в 2017 году достигли 2,7 млрд руб., количество занятых — 20 тыс. человек. Но больше радуют растущие показатели зарубежной торговли.

Экспорт пшеницы увеличился в 1,3 раза. В регион недавно приезжала делегация из Китая, эта страна очень заинтересована в омском хлебе.

«У Китая началась торговая война с США , а значит, в этом сезоне будут сорваны поставки в Поднебесную зерна из Канады Австралии и США. У нас есть возможности для манёвра и выхода на этот рынок. Мы должны усовершенствовать нашу логистику, в том числе и в дальневосточных портах. Омское зерно уже обеспечило надёжную производственную безопасность страны, поэтому развитие экспорта является приоритетом нашей региональной политики», — строит масштабные планы министр сельского хозяйства Омской области.

Как поддержать отрасль?

«Министерство сельского хозяйства Омской области не случайно одно из ключевых ведомств региона. Аграрный сектор всегда был важным для Прииртышья, основным сегментом в региональной экономике, — говорит врио губернатора Омской области Александр Бурков. — Возьмём цифры: «валовка» по прошлому году в аграрном секторе составила больше 180 млрд руб., и это 14% от общего валового продукта нашего региона. По доходам в бюджет процент участия АПК ещё выше — более 20%!

Власти внимательно следят за отраслью и стараются всесторонне помогать. В 2018 году у нас увеличилась доля финансирования отрасли из областного бюджета, мы заложили на эти цели 1,3 млрд руб. Хотя, если брать соседние регионы, это не самая значительная сумма вложений. Мы не настолько богаты, чтобы выделять деньги и совершать ошибки».

Какой прогноз на сезон?

«Запасы продуктивной влаги можно считать оптимальными для появления дружных всходов, — рассказывает начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталья Криворучко. — По прогнозам, в мае среднемесячная температура воздуха составит 8°С — 12°С. Это около нормы. С первой до третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью с 1-6°С до 7-13°С, а днём от 9-14°С до 15-20°С, местами +25°С. Месячное количество осадков в мае прогнозируется боль­­­ше­ нормы, которая находится в пределах 29-42 мм. По долгосрочному прогнозу в июне средне­суточный температурный фон ожидается около нормы: 16°С — 18°С, количество осадков также будет в норме (42-64 мм). В июле средняя температура составит 18-20°С. Месяц отмечается наибольшим количеством осадков ­­ (44-72 мм)».

Кому нужны выпускники?

Оксана Шумакова

Оксана Шумакова, ректор ОмГАУ им. П. А. Столыпина, доктор экономических наук:

«Хотелось бы отметить, что в последние годы основным направлением работы Омского государственного аграрного университета является осуществление профориентационной работы. Мы занимаемся этим сами, но в идеале эта деятельность должна осуществляться совместно с работодателем. Должна быть обоюдная заинтересованность вуза и предприятий. С 2006 года в университете разработана новая концепция, которая предполагает раннюю профориентацию детей, а заканчивается она уже профессиональной ориентацией наших выпускников. Акценты в этой связи мы делаем на открытии специализированных агроклассов в школах районов Омской области. В 2017 году было открыто 18 агроклассов, которые активно взаимодействуют. Общее количество агроклассов в регионе — 39, в них учатся более 600 детей.

Что касается вузовского показателя трудоустройства, то в 2017 году количество трудо­устроенных выпускников составило 69%. Из них 61% нашли рабочие места в профильной сфере АПК. По сравнению с 2016 годом прирост составил 13%.

Однако география трудо­устройства наших студентов разнообразна — в 30 субъектах России . В первую очередь, конечно, это Омская область. При этом в Москву уехало около 12%, в Тюменской области осталось примерно 7%.

Если говорить об участии работодателей в подготовке кадров, следует отметить, что количество обучающихся по набору на целевые места ничтожно мало. Так, в 2017 году по целевым заявкам мы приняли только семь студентов из нашего региона. На 2018 год заявок нет. Это прямой показатель заинтересованности предприятий Омской области в специалистах нашего профиля. Вернее, показатель её полного отсутствия при кадровом дефиците на селе».