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Проект «мусорного» завода будет готов в мае
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Проект «мусорного» завода будет готов в мае 

Казанский Портал 1 час назад
Проектную документацию по мусоросжигающему заводу должны подготовить в мае. В документе представят план строительства предприятия, расчеты, технологические и инженерные решения.
Общественные слушания по строительству завода запланированы на июнь. В сентябре будет готова госэкспертиза проекта, сообщил в Госсовете глава Росприроднадзора РТ Фарит Хайрутдинов.
«Мусорный» завод появится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере». Строительство должно начаться осенью.
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