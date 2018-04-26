Проект «мусорного» завода будет готов в мае 

Проектную документацию по мусоросжигающему заводу должны подготовить в мае. В документе представят план строительства предприятия, расчеты, технологические и инженерные решения.
Общественные слушания по строительству завода запланированы на июнь. В сентябре будет готова госэкспертиза проекта, сообщил в Госсовете глава Росприроднадзора РТ Фарит Хайрутдинов.
«Мусорный» завод появится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере». Строительство должно начаться осенью.
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