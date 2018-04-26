Топ-менеджеры РМК обсудили с членами СПЧ выполнение рекомендаций

Топ-менеджеры РМК передали СПЧ отчет о результатах работ, проведенных по рекомендациям Совета, выданным по итогам выездного заседания в Челябинской области в июне 2017 года.

Также обсуждались текущие проекты РМК. В частности, речь шла о деятельности по улучшению качества жизни населения Карабаша, где работает ЗАО «Карабашмедь» . Члены Совета по правам человека дали положительную оценку мероприятиям по модернизации предприятия, снижению нагрузки на окружающую среду и развитию социальной инфраструктуры города.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, с 2004 года на техническое переоснащение завода и повышение его экологической безопасности направлено более 18 миллиардов рублей. В результате объем выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 года. Значимым экопроектом, реализуемым сегодня в Карабаше, является рекультивация бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината. В конце 2017 года он получил положительное заключение госэкспертизы. По окончанию работ вместо хвостохранилища должен появиться благоустроенный сквер с малыми архитектурными формами.

РМК активно инвестирует в ремонт и строительство новых соцобъектов в городе. В минувшем году запущен в эксплуатацию современный многофункциональный спорткомплекс «Металлург», возводится досуговый центр, разрабатывается проект организации центральной площади Карабаша.

Особое внимание в ходе беседы уделили объектам накопленного в Карабаше экологического вреда. Они представляют одну из главных экологических проблем Южного Урала, признали члены СПЧ. Ее решением может стать включение проекта рекультивации и реабилитации нарушенных земель Карабашского ГО в федеральную целевую программу «Чистая страна».

Другой центральной темой стало взаимодействие РМК с общественностью Южного Урала по вопросам реализации проекта Томинского горно-обогатительного комбината. Представители СПЧ положительно оценили результаты серии круглых столов на площадке Общественной палаты Челябинской области. Они состоялись в декабре 2017 и январе-феврале 2018 года и были посвящены различным аспектам масштабного проекта. В мероприятиях участвовали активисты и лидеры региональных общественных экодвижений, эксперты, представители региональной власти, контролирующих и надзорных ведомств, а также сотрудники и исследователи проектных и изыскательских организаций, разрабатывавших проект Томинского ГОКа. С каждого заседания велась онлайн-трансляция.

Иван Засурский и Сергей Цыпленков назвали эти встречи важным шагом в выстраивании конструктивного диалога между властью, бизнесом и гражданским обществом. Оба подчеркнули важность широкого доступа заинтересованных сторон к информации о будущем предприятии.