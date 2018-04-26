Че Гевара: путь кубинского революционера

Имя Эрнесто Че Гевары для многих является символом борьбы за права угнетенного и порабощенного народа. Однако романтизированный облик бунтаря имеет мало общего с действительностью. Реальный «Че» — фанатичный и безжалостный солдат революции.

Вожак

Эрнесто с самого детства выделялся любознательностью и лидерскими качествами. Директор школы, где учился будущий революционер, отмечала его неуемное стремление быть вожаком. А еще «Тэтэ» (детское прозвище Че Гевары) развлекался питьем чернил, поеданием мела, исследованием заброшенных шахт и игрой в корриду с бараном. Сам Эрнесто признавался, что его называли «боровом» — отнюдь не из-за упитанности, а потому, что он вечно был грязный.

Профессор экономики из Аргентины Альберто Линч в книге «Мой двоюродный брат Че» приводил рассказ своей тетки, которая ему поведала, что в детстве «Тэтэ» доставляло удовольствие издеваться над животными. «Смерть — это не так уж и плохо», — сделал для себя открытие подросток. Карлос Фигероа, друг юности Че Гевары, вспоминал случай, как во время обеда Эрнесто заставил служанку лечь на стол, чтобы заняться с ней сексом. Когда утехи окончились, Че Гевара с невозмутимым лицом продолжил трапезу.

Революционер

Свой первый революционный опыт Че Гевара получил во время поездки по странам Центральной Америки. Когда в 1954 году американцы инициировали в Гватемале государственный переворот, он незамедлительно бросился на помощь народному правительству Арбенса. Вместе с патриотически настроенной молодежью под свист пуль и взрывы снарядов «Че» дни напролет нес караульную службу. Однако попав в список «опасных коммунистов» начинающий революционер был вынужден покинуть Гватемалу и отправиться в Мексику . Там в 1955 году он знакомится с Фиделем Кастро . Встреча стала судьбоносной: отныне он намерен посвятить себя делу революции. На этот счет бытует легенда. Когда Фидель Кастро собрал свих сторонников и спросил, если ли среди них экономист, Че Гевара первый поднял руку. Оказывается, вместо слова «экономист» он услышал «коммунист». Ошибка сразу прояснилась, но отступать было поздно.

Палач

Красной нитью через письма, стихи и мемуары Че Гевары проходит «жажда крови». И только пожар Кубинской революции мог ее утолить. Команданте в своих стремлениях уничтожить врагов был весьма неразборчив: от его руки мог пасть и чиновник, и крестьянин, и подросток. В письме к отцу после казни деревенского проводника он написал: «В этот момент мне открылось, что я действительно люблю убивать». После прихода к власти Фиделя Кастро «Че» стал главным инициатором репрессий. В городке Сантьяго-де-Куба 12 января 1959 года он устроил демонстративную казнь 72 полицейских, показав: так будет со всеми, кто прислуживал старому режиму. По распоряжению команданте без суда и следствия в крепости-тюрьме Ла-Кабанья были казнены свыше восьми тысяч человек, сам он лично руководил 700-ми расстрелами. Еще один легендарный революционер Камило Сьенфуэгос вспоминал, что после захвата Санта-Клары подчиненными Че Гевары каждая улица города была завалена трупами. В «Черной книге коммунизма» приводятся страшные цифры: только за первый год революции расстрельные команды «Че» казнили более 14 000 человек.

Диктатор

Как только активная фаза Кубинской революции была завершена, Че Гевара организовал работу тайной полиции. «Врагов» свободной Кубы находили повсюду, а затем свозили на станцию скорой помощи. После пыток людей обычно расстреливали, причем в свидетельство о смерти вписывалась любая причина, кроме подлинной. Число жертв тайной полиции не известно до сих пор. В 1960 году на полуострове Гуанаакабибес Че Гевара решил основать трудовой лагерь. Туда отправлялись все, на кого падали хоть малейшие подозрения в критике коммунистического режима. Нашлось там место для верующих, гомосексуалистов и поклонников рок-н-ролла. Этот лагерь послужил началом UMAP — лагерной системы напоминавшей сталинский ГУЛАГ. UMAP стал местом концентрации всех неблагонадежных кубинцев, которых принуждали делать совершенно дикие вещи, например, стричь зубами траву, или весь день по шею сидеть в дерьме.

Коммунист

Идеалом для Че Гевары служили сталинские принципы построения коммунизма. «Я поклялся перед портретом умершего и оплакиваемого мною товарища Сталина, что у меня не будет отдыха до тех пор, пока я не увижу, как будет уничтожен капиталистический спрут», — записал он в дневнике. В 1960 году как посланец Острова Свободы Че Гевара совершил турне по странам социалистического лагеря, посетив и СССР. Через два года во время повторного визита в Советский Союз уже в качестве министра промышленности Кубы он договорился о сотрудничестве между двумя странами в сфере вооружения. Несмотря на дружественные отношения с советским руководством, Че Гевара позднее допускал в его адрес критические замечания. В частности, он обвинял власти СССР «в навязывании беднейшим странам условий товарообмена, подобных тем, какие диктует империализм на мировом рынке».

«Африканец»

В апреле 1965 года команданте решил присоединиться к повстанцам Конго . В короткий срок из темнокожих кубинцев сформировали отряд в 150 человек, который с корабля на бал был брошен в бой. Уже в первом сражении пало четверо кубинцев. Но главной проблемой для «Че» стали сами конголезцы — из 160 партизан 60 дезертировали еще до начала операции, а многие не произвели ни единого выстрела. Дальше было не легче. Положение кубинских инструкторов осложняло то, что местные лидеры ударились в бега, а крестьяне с каждым днем относились к ним все враждебнее. 1 ноября 1965 года Че Гевара получил приказ покинуть Конго и вернуться на Кубу. Он подвел итог конголезской эпопеи: «Победа является значительным источником позитивного опыта, но тоже самое относится и к поражению».

Жертва

Следующей страной, куда Че Гевара собирался экспортировать революцию, стала Боливия , однако созданный им партизанский отряд был окружен и разбит правительственными войсками. Сам «Че» попал в плен. Вскоре из Ла-Паса пришло распоряжение «сеньора Гевара» ликвидировать. Заключенному приказ озвучил агент ЦРУ Феликс Родригес , при этом добавив: «Команданте, мне жаль». Че Гевара был расстрелян сержантом боливийской армии Марио Тераном, пожелавшим отомстить революционеру за гибель в боях с повстанцами трех своих товарищей. Сначала Теран стрелял в ноги и руки, и только затем смертельно ранил команданте в грудь. По официальной версии Че Гевара был убит в бою.

«Святой»

Кубинская пропаганда сделала все, чтобы после смерти возвести Че Гевару в национальные герои. И видимо перестаралась. Некоторые латиноамериканцы стали почитать «Че» как святого, обращаясь к нему в молитвах «San Ernesto de La Higuera». В этом свою роль сыграли и воспоминания боливийцев, видевших убитого революционера. Ни один мертвый не был так похож на Христа, как «Че», — говорили они. Популярность Че Гевары не меркнет с годами. На его родине в аргентинском городе Росарио в 2008-м году была установлена 4-метровая бронзовая статуя, а по всей стране открыто множество музеев его имени. Кубинские власти решили увековечить революционера, изобразив его на местных песо, а в школах Острова Свободы занятия не начнутся без песни «Мы будем как Че».