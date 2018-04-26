Калининград привлекает IT-инвесторов

В конференц-зале МФЦ для бизнеса представители органов власти и подведомственных структур, бизнеса и научного сообщества 25 апреля обсудили особенности и перспективы развития индустрии информационных технологий, а также конкурентные преимущества региона.

Борьба за умы Как отметили участники круглого стола, за последний год региональной власти удалось создать максимально комфортные экономические условия для ведения IT-бизнеса в рамках резидентства Особой экономической зоны: минимальный инвестиционный порог в 1 млн рублей, нулевой налог на прибыль и на имущество, пониженные до 7,6% страховые отчисления с заработной платы. На этой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал закон о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения в сфере IT-технологий до 3%. Кроме того, для специалистов предусмотрена льготная ипотека и гарантии по трудоустройству членов семьи.

На фото: Александр Шендерюк-Жидков

«У нас есть преференции, и теперь мы должны доказать, что можем их применять», — отметил вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков и дополнил: «Если в случае с индустриальными предприятиями мы боремся с административными издержками, то в случае с IT-компаниями мы боремся за умы. И эта борьба гораздо сложнее. Специалисты приедут в Калининградскую область, если у нас будет лучшая среда для жизни: лучшие университеты, школы, лучшее транспортное сообщение, медицина и культура».

Быть резидентом калининградской ОЭЗ престижно

Первый IT-резидент зарегистрирован в марте текущего года. Им стала американская компания «Диалерфаер-Калининград». Ее директор Наталья Ильина пояснила: «Должен пройти как минимум год, чтобы понять и ощутить, есть ли от резидентства экономический эффект. Но для нас он не на первом месте. Если бы мы получили такие преференции в 2015 году, в самый пик нашего развития, это было бы достаточно ощутимо. Сейчас быть резидентом — больше имиджевая задача, чем экономическая».

В калининградском регионе уже зарегистрировано четыре IT-резидента, еще две компании — в стадии оформления документов. В числе потенциальных участников ОЭЗ Александр Шендерюк-Жидков обозначил такие крупные компании, как IBS и Сбертех. Один из крупнейших в России медиахолдингов, название которого вице-премьер предпочел не называть, также рассматривает возможность открыть в Калининграде свое IT-подразделение.

На фото: Елена Полейко

Фонд развития предпринимательства Калининградской области ведет переговоры с двумя десятками российских компаний, которые готовы переехать в самый западный регион. Директор Фонда Елена Полейко отметила: «Наша главная задача — показать, что Калининградская область это гостеприимный регион для новых инвесторов, а для действующих есть дополнительные возможности. Предусмотрены микрозаймы для IT-компаний по минимальной ставке — 5%. Нигде так дешево не стоит организовать бизнес, как в нашей области: 400 рублей — электронная бухгалтерия и 3 500 рублей — офис, в котором есть все, включая оргтехнику, чай, кофе, печенье и еще личный администратор».

Нет предела совершенству

Советник губернатора Калининградской области по инвестиционной политике Андрей Горохов считает, что у региона есть все шансы стать российским лидером в сфере IT: «Бизнес пойдет туда, где выгоднее. Правительство региона совместно с федеральным правительством эти условия создают. Мы имеем большие шансы, но нет предела совершенству. В других странах налог на дивиденд — ноль. А у нас — 13%. Россия находится на 107 месте в мире по этому показателю, хотя по инвестпривлекательности — на 50. Если получаешь льготу, должен реинвестировать то, что сэкономил, в модернизацию своего производства. Это стимулирует развитие. IT-специалисты — высокооплачиваемые люди с высокими доходами, и такая льгота могла бы тоже быть».

На фото: Андрей Горохов

Генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области» Владимир Зарудный рассказал о том, как высокие технологии создают новую умную промышленность: «На прошлой неделе Корпорация развития провела форум „Калининград Fashion“, на котором много говорили о высоких технологиях. Сегодня по всему миру открываются цифровые примерочные, появляются швейные боты. Рентабельно изготовление одной вещи, одной пары перчаток, обуви. Становясь лидером в развитии IT-приложений, которые являются частью развития любой промышленной индустрии, мы можем оседлать новый тренд».

На фото: Владимир Зарудный

Из Сибири — в Калининград, из Калининграда — в Европу

Амбициозные планы Калининградского региона по привлечению инвесторов планируется реализовать на нескольких технологических площадках. Одна из них, IT-долина, будет создана в Светлогорске. В технопарке «Экобалтик» Андрея Горохова может появиться Центр обработки данных. А на базе существующего научно-технологического парка «Фабрика» БФУ им. И. Канта расширяется площадка для резидентов в области инжиниринга. Директор НТП Александр Попов рассчитывает, что на нее зайдут крупные компании с мировым именем.

«Мы написали заявки на развитие второй очереди парка, планируем ввести в оборот еще около 6 тысяч кв. метров, на которых расположится промышленный коворкинг, инвестиционный бизнес-инкубатор, расширенный инжиниринговый центр. Когда приходят инвесторы высокого уровня, это задает новые планки и для развития образования. Возникают вопросы: что может дать университет, какие программы, есть ли кадры, выпускники, которые смогли бы сразу трудоустроиться», — пояснил Попов.

Руководитель конструкторского бюро БФУ им. И. Канта Александр Пузаков продолжил дискуссию: «Мы можем сколько угодно крутых компаний привлекать в регион, но кто в них будет работать? У нас острый дефицит IT-специалистов. Материальные преференции для этой категории не работают. Это люди, которые могут согласиться на снижение зарплаты в два раза, если проект будет интересным, они легки на подъем и меняют работу каждые полтора года. Сейчас большинство специалистов в Калининграде — ребята из Томска Новосибирска . Им интересно приезжать в Калининград. У нас идеальнейшие условия по сравнению с другими регионами России. Но мы конкурируем не с ними».

По словам эксперта, калининградские IT-команды работают в польских и немецких технопарках. Признанная в мире группа специалистов в области блокчейна недавно переехала из Калининграда в Минск , где законодательно легализованы майнинг и криптовалюта.

«Возможно, это неплохая история — делать регион трамплином для специалистов. Приехал человек из Сибири, поработал здесь несколько лет, а потом поехал дальше, в Европу. Тогда нужно рассмотреть элементы поддержки таких людей ограниченно, на 4–5 лет, воспринимая их как транзитеров. Но лучше привлекать в регион крупные мировые IT-компании», — предложил Пузаков.

На фото: Александр Шендерюк-Жидков

Александр Шендерюк-Жидков парировал, что крупные российские компании проявляют достаточный интерес к Калининградской области, а иностранные привести в Россию крайне сложно.