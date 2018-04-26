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Малярия унесла жизни более двух тысяч человек в Анголе
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Малярия унесла жизни более двух тысяч человек в Анголе 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Виндхук, 26 апреля /Синьхуа/ — По поступившей из Луанды информации, в первом квартале этого года в Анголе от малярии умерли более 2 тыс. человек. Органы здравоохранения принимают меры для борьбы с малярией. Об этом в среду заявил государственный секретарь Министерства здравоохранения Анголы Влентин Мартинс.
В среду в многочисленных городах на территории Анголы прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с малярией. Госсекретарь по вопросам здравоохранения выступил с речью в провинции Заире на севере Анголы, заявив, что органы здравоохранения страны разрабатывают планы по сокращению заболеваемости малярией и уже ввели эпидемиологический надзор, приступили к борьбе с переносчиками болезни и раздаче обработанных инсектицидами противомоскитных сеток.
Согласно статистике органов здравоохранения страны, малярия является одной из основных проблем общественного здравоохранения в Анголе и частой причиной смерти людей. В одной лишь Луанде в первом квартале этого года от малярии умерли 1437 человек. —0—
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