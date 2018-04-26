ФАС приостановила торги на выбор мусорного оператора в Новосибирской области

"В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ООО «Ла Транс» на действия организатора торгов — Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области Торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы", — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте госторгов, торги приостановлены в соответствии с частью 18 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рассмотрение жалобы состоится 3 мая в Москве

На сессии депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, прошедшей в четверг, депутат от фракции КПРФ Вадим Агеенко предложил отменить конкурс по выбору компании по переработке мусора в Новосибирской области. «Прошу…отменить проведение конкурсного отбора, привести всю конкурсную документацию в соответствие с требованием законодательства и обеспечить законность при выборе оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами в Новосибирской области», — сказал Агеенко.

Согласно базе новосибирских предприятий, в Новосибирске работает ООО «ЛаТранс», эта компания оказывает услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности, а также крупногабаритного мусора. Как рассказал в четверг ТАСС директор этого предприятия Александр Гуров, они действительно подали жалобу и надеются на изменение условий концессии.

"Я хочу, чтобы участвовали компании согласно той документации, которая должна быть правильной, а не сделана под ту компанию, которая ее и выиграет. В других регионах 2-3 региональных оператора, у нас почему-то один", — рассказал собеседник агентства.

"Мусорная" концессия

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью в 6,5 млрд рублей власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с компанией «Экология-Новосибирск». В сентябре 2017 года группа «ВИС» стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Компания-концессионер до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх— Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство полигона ТБО, усомнились в экологической безопасности проекта. В октябре врио губернатора Андрей Травников поручил правительству региона уведомить концессионера о расторжении договора на строительство мусороперерабатывающих комплексов. При этом власти Новосибирской области не исключили заключения нового соглашения с прежним концессионером на новых условиях.

В апреле 2018 года власти Новосибирской области и общественники договорились о параметрах нового концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов, стоимость которых снизилась более чем на 2 млрд рублей и составила 4,3 млрд рублей.