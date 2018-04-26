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ЧМК будет производить двутавровую балку по новому национальному стандарту
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ЧМК будет производить двутавровую балку по новому национальному стандарту 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») получил сертификаты на все виды горячекатаной двутавровой балки в соответствии с новым национальным стандартом.
Действие сертификатов распространяется на сортамент двутавровых балок из различных марок стали, производимых на рельсобалочном стане ЧМК: нормальных, колонных и широкополочных. Потребители комбината смогут закупать всю линейку балки по новому ГОСТ Р57837-2017. В ходе сертификации прошли специальные испытания, подтвердившие полное соответствие продукции ЧМК требованиям нового стандарта.
Горячекатанная двутавровая балка широко используется в строительной отрасли для конструкций с высоким уровнем нагрузок: в возведении жилых домов, промышленных и инфраструктурных объектов, мостостроении и других областях.
Новый ГОСТ на строительные двутавры вступает в силу с 1 мая 2018 года. Он предполагает расширение сортамента продукции, которая может использоваться для жилого и промышленного строительства. Переоформление ранее выданных сертификатов на продукцию строительного назначения провели специалисты ООО «Мосэкспертиза» — специализированной компании, представляющей инспекционные и экспертные услуги отечественным предприятиям.
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