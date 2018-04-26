Информация об обысках в парламенте Якутии не нарушила работу сессии

БЛАГОВЕЩЕНСК/ ВЛАДИВОСТОК , 26 апр — РИА Новости . Информация об обысках в парламенте Якутии , ранее появившаяся в СМИ, не помешала работе депутатов и проведению сессии, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы парламента республики (Ил Тумэн).

Издание YakutiaMedia ранее сообщило со ссылкой на свои источники, что обыски и изъятие документов проходят в парламенте и в якутском «Комдрагметалле».

"Сессия идет второй день, сейчас депутаты ушли на обеденный перерыв, об обысках в Ил Тумэн я узнал из СМИ, кворум на пленарном заседании имеется", — рассказал собеседник агентства.

В приемной Ил Тумэн РИА Новости сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть информацию об обысках.

"Я не могу ничего сказать", — сообщила собеседница агентства на просьбу о комментарии.