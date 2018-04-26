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Информация об обысках в парламенте Якутии не нарушила работу сессии
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Информация об обысках в парламенте Якутии не нарушила работу сессии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК/ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Информация об обысках в парламенте Якутии, ранее появившаяся в СМИ, не помешала работе депутатов и проведению сессии, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы парламента республики (Ил Тумэн).
Издание YakutiaMedia ранее сообщило со ссылкой на свои источники, что обыски и изъятие документов проходят в парламенте и в якутском «Комдрагметалле».
"Сессия идет второй день, сейчас депутаты ушли на обеденный перерыв, об обысках в Ил Тумэн я узнал из СМИ, кворум на пленарном заседании имеется", — рассказал собеседник агентства.
В приемной Ил Тумэн РИА Новости сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть информацию об обысках.
"Я не могу ничего сказать", — сообщила собеседница агентства на просьбу о комментарии.
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