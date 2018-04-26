В Пентагоне отказались верить в получение Россией американских ракет «Томагавк»

В министерстве обороны США отказались верить в заявления о том, что российские специалисты в Сирии захватили американские ракеты. Как отметил представитель ведомства Эрик Паон, в Вашингтоне считают такие заявления якобы не соответствующими действительности.

«Что касается «Томагавков», мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российским государственным СМИ», — рассказал он.

Кроме того, специалист Генерального штаба ВС РФ в области ПВО Сергей Безногих рассказал о том, как сирийская ПВО уничтожила американские ракеты, которые были выпущены США по Сирии.