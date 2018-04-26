В Пентагоне отказались верить в получение Россией американских ракет «Томагавк» 

Министерство обороны США отказалось верить в тот факт, что Россия получила американские ракеты «Томагавк». По заявлению Пентагона, США якобы не хватает данных по этому поводу.
В министерстве обороны США отказались верить в заявления о том, что российские специалисты в Сирии захватили американские ракеты. Как отметил представитель ведомства Эрик Паон, в Вашингтоне считают такие заявления якобы не соответствующими действительности.
«Что касается «Томагавков», мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российским государственным СМИ», — рассказал он.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Рудской сообщил, что полученные данные в ходе изучения специалистами ракет могут быть использованы в целях улучшения оружия России.
Кроме того, специалист Генерального штаба ВС РФ в области ПВО Сергей Безногих рассказал о том, как сирийская ПВО уничтожила американские ракеты, которые были выпущены США по Сирии.