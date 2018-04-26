Молодого специалиста выживают с работы

Даже когда работодатель, пользуясь своим положением, ущемляет права подчиненного, далеко не каждый отважится начать борьбу за свои права, особенно если речь идет о маленьком провинциальном городке Юрьев-Польский, где потенциальных рабочих мест на пальцах пересчитаешь. Но наша героиня, которая обратилась в редакцию «ТВ-МИГ» с просьбой о помощи, отважилась на это и в поисках правды дошла до суда.

Сегодня Юрьев-Польский районный суд начнет рассматривать иск заведующей стационарным отделением Юрьев-Польского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяны Бердовой «О взыскании заработной платы за совмещение должностей, денежной и моральной компенсации за невыплату заработной платы».

На свою должность Татьяна была принята в марте 2016 года, а в мае теперь уже бывший директор центра реабилитации Оксана Панкратова предложила Бердовой по совмещению выполнять обязанности специалиста по безопасности дорожного движения. Для работы на этой должности Татьяну отправили на обучение, спустя месяц ей была присвоена необходимая квалификация.

Сразу после этого приказом директора Бердова была назначена по совмещению специалистом по безопасности дорожного движения. Единственное, что насторожило молодого специалиста — договоренность о дополнительной оплате за совмещение была устная.

Каждый день, помимо основной работы, Татьяна несла уголовную ответственность, выпуская автобус, перевозящий детей, на рейс. А вот прибавки к зарплате девушка так и не заметила. А вскоре и спросить прибавку стало не с кого. В декабре 2016 года директора Панкратову уволили после очень «темной» истории.

— В нашем центре произошел несчастный случай — одна из женщин сломала ногу, — рассказала «ТВ-МИГ» Татьяна Бердова. — Панкратова тогда отменила вызов «скорой» помощи и заставила женщину в сильнейшем болевом шоке написать заявление, что она якобы находится в отгуле. После этого Панкратова была уволена и хочется задать вопрос директору департамента соцзащиты: по какой статье она вообще была уволена? Потому что все это держится в тайне.

После увольнения Панкратовой в кресло директора села «серый кардинал» центра реабилитации Светлана Русина, но и от нее никаких доплат Бердова не дождалась, хотя директор прекрасно знала, что Татьяна совмещает две должности.

Девушка написала жалобу в департамент социальной защиты населения, однако на проверку из Владимира прислали хорошую знакомую Русиной, которая, по понятным причинам, никаких нарушений в центре не усмотрела. В ответе-отписке сообщалось, что вопросы оплаты труда сотрудников находятся исключительно в компетенции руководителя центра реабилитации.

Проверяющая уехала, а по отношению к Бердовой тут же начались репрессии. Ее зарплата стала еще меньше. Оказалось, что с девушки срезали практически все стимулирующие выплаты. «Ты на 30% не наработала, мы так на комиссии решили», — пояснила ей Русина. «Почему же все наработали, а я не наработала?», — поинтересовалась Бердова. «А ты что хотела, когда все это затевала?» — недвусмысленно намекнула на причину снижения зарплаты директор (аудиозапись данного разговора имеется в распоряжении редакции).

Вот и получается, что президент России Владимир Путин ежегодно декларирует о повышении зарплат бюджетников, а у Татьяны Бердовой зарплата стала еще меньше. А работа по совмещению продолжалась…

И тогда девушка решила пойти до конца. В суд было подано исковое заявление «О взыскании заработной платы за совмещение должностей, денежной и моральной компенсации за невыплату заработной платы». За 19,5 месяцев своей работы Бердова требует взыскать с работодателя 195 тысяч рублей долга, 35,5 тысяч рублей — компенсацию за задержку выплаты зарплаты и 12 тысяч рублей — за причиненный ей моральный ущерб.

— Я взяла среднюю по России зарплату специалиста по безопасности дорожного движения — это 20 тысяч рублей, — пояснила нам Татьяна Бердова. — Оплата по совмещению составляет 50% от зарплаты такого специалиста — я взяла 10 тысяч рублей. Я исполняла обязанности в течение 19,5 месяцев. Я считаю, что 195 тысяч рублей мне не доплатили за этот период.

Когда новый директор Михаил Краев, возглавивший центр в феврале 2018 года, узнал о том, что с ним будут судиться, то он, видимо, заметая следы, решил лишить Бердову второй должности, которую она замещала по совмещению.

— Нынешний директор Краев снял с должности 14 марта 2018 года, но приказ он издал 19 марта, совершая подлог документов, — рассказывает Татьяна Бердова. — Я так подозреваю, сделано это для того, чтобы меня подставить и потом уволить незаконно. На мое обучение были выделены бюджетные деньги. И по какой причине он с меня снимает данную должность? Непонятно. В приказе этого не озвучено.

С каждым днем давление на девушку усиливалась. Сначала Бердову перевели в неудобный, маленький кабинет, затем начали провоцировать на скандалы, а когда новый директор узнал, что ее подчиненная обратилась за помощью к журналистам, то девушке объявили выговор. За что? По официальной версии — за то, что она требовала показать ей приказ об очередном дисциплинарном наказании.

По мнению Бердовой, за всем этим стоит «серый кардинал» Русина, которая выжила из центра уже не первого руководителя, и спорить с которой новый директор не решается…

В общем, все решится в суде. Поможет ли он девушке отстоять свои права?

Отметим, что Татьяна приезжала и во Владимир , где встречалась с директором департамента соцзащиты Любовью Кукушкиной. Та обещала помочь, но пока этой самой помощи Бердова не заметила.

Мы будем следить за развитием событий.