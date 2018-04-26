Ханты-Мансийск посетит последняя представительница династии Романовых

Ханты-Мансийск Императорское высочество Мария Владимировна посетит в июле. Приезд значимой персоны приурочен к юбилею округа.

Напомним, что найдена запись, которая гласит, что первое упоминание в летописи о земле обских угров появилось 900 лет назад.

Великая Княгиня родилась и проживает в Испании . В ней течёт королевская кровь не только русских правителей, но и английских. Тем не менее, она считает себя русской и активно участвует в общественной жизни России . Её отец — последний наследник династии Романовых, Глава Российского Императорского Дома Е. И. В. Государь Великий Князь Владимир Кириллович. Сейчас Великая княгиня Мария Владимировна является главой Фамильного Императорского дома.

Она периодически приезжают в Россию и страны СНГ и проводит благотворительные программы. Под её покровительством находятся один из лучших торгово-экономических университетов страны и престижная литературная премия, получить которую смогут писатели высокохудожественных текстов.

Императорское высочество считает, что является носительницей идеала православной законной монархии.