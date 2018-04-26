Четвертый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве в августе

Андорры, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Словакии и "Восемнадцатого и девятнадцатого августа в Москве пройдет одно из самых ярких и масштабных событий лета — Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Москвичей и гостей столицы ждут незабываемые выходные в Братеевском каскадном парке: ведущие пиротехники из Австрии США соберутся, чтобы удивить зрителей̆ и побороться за звание лучшего", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев , московский фестиваль фейерверков «стоит в одном ряду с крупнейшими мировыми фестивалями, привлекая сотни тысяч зрителей и самые сильные команды пиротехников». Организаторы обещают зрителям «десятки тысяч залпов».

"Хорошая новость для зрителей — фейерверков будет еще больше. Команды представят программы, состоящие из двух частей: визитной карточки участника — фейерверка в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом — и произвольной программы на тему добра и волшебства. Каждый конкурсный день зрители смогут увидеть четыре выступления, которые будут сопровождаться специально созданным для фестиваля лазерным и водно-световым шоу", — добавляется в релизе.

Кроме того, организаторы фестиваля планируют провести большое количество волонтерских и благотворительных мероприятий. «В этом году фестиваль станет территорий добрых дел. Гости смогут поучаствовать в благотворительных активностях, а часть выручки от продаж билетов по традиции будет направлена в благотворительные фонды-партнеры фестиваля», — отметила помощник гендиректора по соцпроектам госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова.

Сообщается, что мероприятие уже в четвертый раз проводится при поддержке правительства Москвы . В 2017 году за два дня шоу посмотрели более 700 тысяч зрителей. Организатор фестиваля — компания «Пиротехнические технологии». МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером фестиваля.