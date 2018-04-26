Пленившиеся «Зеленой землей»: тайна исчезновения викингов

Дания и История походов этих раннесредневековых мореходов укладывается в период с VIII по XI век. Викинги представляли собой кочующие племена, обживавшие земли, на которых сегодня находятся Швеция Норвегия . Есть версия, что эти морские разбойники, которых звали не только викингами, но и норманнами, а на Руси — варягами, пытались обжить самый крупный остров на Земле — Гренландию. Хотя спустя несколько веков от цивилизации викингов там почти ничего не осталось.

«Люди из фьорда»

Историки полагают, что воинственные племена норманнов отличались не только тем, что досаждали своими бесчисленными нападениями населению средневековой Европы. Викингов причисляют к пионерам, освоившим Северную Атлантику и основавшим Нормандию. Именно они, по некоторым данным, впервые ступили на земли современной Америки.

Тем не менее всегда и везде эти кочевники-захватчики воспринимались как пираты или «люди из фьордов». Разбойник — так с древнескандинавского переводится слово «vikingar».

Пленившиеся «Зеленой землей»

В начале первого тысячелетия новой эры самым продвинутым из скандинавов Эриком Рыжим (Эйрик Торвальдссон) на западе от Исландии были открыты новые необжитые земли. Суровые норвежские парни поначалу не восприняли Гренландию как территорию, где можно создать самостоятельное государство. Тем не менее их обособленная цивилизация просуществовала там на протяжении нескольких столетий, до XVI века. А потом от колонии скандинавов практически не осталось и следа. Европейцы, прибывшие на этот остров в конце XVI столетия, нашли лишь полуразрушившиеся строения.

Почему Гренландия опустела

Есть версия, что викинги смешались с эскимосами, и потому исчезли как энтос. Однако исландский генетик Гисли Пальссон, сравнивший ДНК инуитов Гренландии и Канады , утверждает, что европейских гаплогрупп там нет. Подобной взаимосвязи не обнаружили и другие ученые.

Историк Джаред Даймонд считает, что смешение рас посредством заключения межэтнических браков, вероятней всего, не является причиной исчезновения викингов в Гренландии, так как ни они, ни эскимосы не испытывали особой потребности в поиске супругов «на стороне». Никаких доказательств массового истребления скандинавов в результате столкновений с эскимосами в Гренландии также найдено не было. Это подтверждают и современные археологи. [С-BLOCK]

Историк Томас Макговерн уверен, что гренландцы в какой-то момент просто не выдержали суровых климатических условий, складывавшихся на острове. А вот американский биолог и антрополог Джаред Даймонд убежден, что цивилизация викингов исчезла вследствие того, что они были лишены многих благ жизнедеятельности (к примеру, железа и других ресурсов) и не имели возможности налаживать водные сообщения с другими странами, поскольку морские пути из-за нагромождения айсбергов были малопроходимыми.

Ни скотоводство, ни землепашество викинги в Гренландии не развивали, этот факт также был выяснен в ходе археологических раскопок.