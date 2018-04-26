Россия призвала отказаться от шаблонов в решении кризисов

Дмитрий Полянский. Международному сообществу следует отказаться от использования «шаблонных подходов» к урегулированию кризисов. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН

"Шаблонных подходов или надежных универсальных «индикаторов» кризисов не может быть по определению, — сказал дипломат, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по миростроительству и сохранению мира. — Каждый случай требует индивидуального подхода, уникального решения, а главное — согласия государства на международную поддержку".

По словам Полянского, это касается и «тематики прав человека», которая нередко политизируется для влияния на внутриполитические процессы. «Именно вмешательство во внутренние дела под правозащитными предлогами является причиной большинства современных кровопролитных конфликтов», — пояснил заместитель постпреда РФ.

Он напомнил, что «многие подобные ситуации, к сожалению, происходят в соседних с Россией государствах».