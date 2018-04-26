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Россия призвала отказаться от шаблонов в решении кризисов
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Россия призвала отказаться от шаблонов в решении кризисов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Международному сообществу следует отказаться от использования «шаблонных подходов» к урегулированию кризисов. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Шаблонных подходов или надежных универсальных «индикаторов» кризисов не может быть по определению, — сказал дипломат, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по миростроительству и сохранению мира. — Каждый случай требует индивидуального подхода, уникального решения, а главное — согласия государства на международную поддержку".
По словам Полянского, это касается и «тематики прав человека», которая нередко политизируется для влияния на внутриполитические процессы. «Именно вмешательство во внутренние дела под правозащитными предлогами является причиной большинства современных кровопролитных конфликтов», — пояснил заместитель постпреда РФ.
Он напомнил, что «многие подобные ситуации, к сожалению, происходят в соседних с Россией государствах».
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