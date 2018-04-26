Администрация Ульяновска пополнится новыми управлениями

Новая структура, представленная горадминистрацией Ульяновска , утверждена 25 апреля депутатами гордумы и начнет действовать с августа 2018 года. Больше полномочий будет передано на уровень районных администраций, а в самой горадминистрации появится три новых управления: по делам молодежи, по делам семьи и по развитию исторической части города.

Изменения не потребуют новых финансовых затрат, а штатная численность городской администрации останется неизменной. Все структурные изменения будут произведены за счет внутреннего перемещения штатных единиц, сообщает пресс-служба Гордумы.

Главы районов теперь будут курировать общегородские проекты. Ленинский район займется развитием комфортной городской среды, Железнодорожный — образованием, Засвияжский — экологией, Заволжский — привлечением инвестиций.

Управление по делам молодежи «отпочковывается» от двух старых структур — комитета по спорту и управления образования. Демографией и семейными делами займется вновь созданное управление по делам семьи.

Управление по развитию исторической части города создавать привлекательную городскую среду и хранить историческое наследие города, благоустраивать памятные места и просвещать население на этот предмет.