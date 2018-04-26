Эксперты создали уникальный «ключ», который может открыть миллионы гостиничных номеров по всему миру

Экспертам из компании F‐Secure удалось разработать «мастер‐ключ» от миллионов дверей отельных номеров. Об этом было сказано в официальном блоге компании.

По словам разработчиков, данный «ключ» будет работать практически в любом отеле, где на дверях используются электронные замки.

Для создания «ключа от всех дверей» необходимо для начала получить обычный электронный ключ, причем отмечается, что для этого подойдет даже не активированный или просроченный. После нужно считать его с помощью специального устройства, которое можно приобрести в интернете за несколько сотен фунтов стерлингов. Таким образом, за считанные минуты, девайс создает отмычку, которая может открыть практически любую дверь в гостиничного номера.

Этим способом воспользовались эксперты, которым удалось создать «мастер-ключ» для системы замков от крупнейшего в мире производителя Assa Abloy.

Разработчики «ключа» уведомили компанию об уязвимости системы и оказали помощь в исправлении проблемы безопасности.