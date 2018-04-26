Обзор московских событий в СМИ за 26 апреля

«Коммерсантъ». Чемпионат начнут с чистой стены В Москве могут запретить рекламные граффити. ссылка

«Коммерсантъ». В новом СИЗО воровали по-старому При строительстве изолятора в Капотне исчез 1 млрд ссылка

«Известия». В России начнут производить сильнейший наркотический анальгетик Он будет первым целиком отечественным обезболивающим для паллиативных больных. ссылка

«Известия». Оно так близко Что делает россиян счастливыми. ссылка

Российская газета ». Одной крови Столичным донорам повысили выплаты. ссылка

«Российская газета». Карусели без риска В Москве допустили к работе почти 80% аттракционов. ссылка

«Российская газета». Море ждет Столичные власти отправят на лето из города более 100 тыс. детей. ссылка

«Российская газета». Отсчет пошел Когда откроется летний сезон в московских парках. ссылка

«Российская газета». На «скорую» — руку МАДИ не стала штрафовать водителей «неотложек». ссылка

«Российская газета». Эскимо с колесами В Москве появятся около 80 тележек с мороженым и напитками. ссылка

«Российская газета». Кредит уплыл за море Пресненский райсуд столицы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова . ссылка

«Московский комсомолец». Кузбасский шахтер стал Героем Труда Владимир Путин вручил государственную награду горняку Александру Куличенко. ссылка

РБК Daily ». Под землю спустили еще 3 млрд Метрополитен повторно отремонтирует вестибюли на 53 станциях. ссылка

Комсомольская правда ». После пожарных проверок в Москве закрыли два торговых центра и Усачевский рынок Владельцы объектов получили предписание исправить нарушения в течение 90 суток. ссылка

«Комсомольская правда». Что думают о протестах в Ереване армяне, живущие в Москве Корреспондент «КП» поговорил с представителями армянской диаспоры. ссылка

Московская правда ». В Царицынский пруд выпустят «пингвинок» и лебедей Редких водоплавающих птиц выпустят в Царицынские пруды 1 мая. В этот же день здесь начнет работать пункт проката лодок и катамаранов. ссылка

«Московская правда». Парящий мост в «Зарядье» закрывать не будут Во время Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в Москве этим летом, парящий мост в парке «Зарядье» закрывать не планируется. ссылка

«Вечерняя Москва». Санитары реки чистят русло от мусора и масляных пятен 25 апреля флот ГУП «Мосводосток» приступил к очистке Москвы-реки на всем ее протяжении в черте города. ссылка

«Вечерняя Москва». Посетителей парка порадовало выступление артистов всемирно известного цирка В среду, 25 апреля, в новом культурном пространстве Москвы — парке «Зарядье» — прошло выступление цирковых артистов всемирно известного «Цирка дю Солей». ссылка

«Вечерняя Москва». Знаменитые скульпторы удивят зрителей своими графическими работами В среду, 25 апреля, в Государственном музее изобразительных искусств им. А. Пушкина открылась выставка графических работ скульпторов с мировым именем. ссылка

«Вечерняя Москва». Открылся первый музей истории телефона В среду, 25 апреля, в центре столицы открылся Музей истории телефона. Представлена одна из крупнейших в мире коллекций, иллюстрирующих развитие телефонной связи с конца XIX века. ссылка