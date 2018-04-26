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«Воскресенье» обучает незрячих приморцев ориентироваться в пространстве
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«Воскресенье» обучает незрячих приморцев ориентироваться в пространстве 

АиФ-Владивосток 49 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Общественники обучают пространственной ориентации слабовидящих людей с помощью специальной белой трости.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, занятия, обучение незрячих пенсионеров проходит еженедельно с февраля. 10 человек уже получили первые навыки самостоятельного передвижения.
«Сотрудники дома-интерната отмечают прогресс в ориентации своих подопечных. Некоторые пенсионеры до занятий не могли перемещаться без помощи посторонних. А сейчас с помощью белой трости самостоятельно передвигаются по интернату, выходят на прогулку во двор», — комментируют в ведомстве.
Общественная организация «Воскресенье» оказывает помощь незрячим землякам на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Руководитель организации Лилия Головащенко официально устроила на работу инвалида по зрению Светлану Индралиеву. Вдвоем общественницы смогли обучить уже около сотни приморцев, имеющих проблемы по зрению.
Кроме занятий с пожилыми жильцами Седанкинского дома-интерната представители «Воскресения» обучают пространственной ориентации учащихся Артемовской специализированной школы-интерната, проводят курсы для незрячих людей в муниципальных образованиях. Возможность получить навыки владения белой тростью уже получили слабовидящие жители Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Партизанска.
«Безусловно, проект «Воскресенья» социально значим. Проблемы со зрением имеют более двух тысяч приморцев. Большинству из них навыки владения специальной тростью могли бы существенно облегчить жизнь. Что касается наших подопечных из дома-интерната, то визиты Лилии и Светланы — это еще и огромный заряд позитива, мотивация к движению», — подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.
Напомним, задачу активного привлечения НКО к оказанию социальных услуг поставил в Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, активный приход НКО в социальную сферу приведет к повышению ее качества.
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