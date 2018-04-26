Завод по переработке молока построят в Хорольском районе Приморья

Первое предприятие, которое посетил глава региона в рамках рабочей поездки в Хорольский район стал ООО «Дракон» в селе Прилуки . Компания занимается животноводством, а также выращиванием зерновых культур. В 2017 году на ферме надоено почти две тысячи тонн молока, которое поставляется на местный молокозавод. Об этом сообщили представители предприятия во время рабочей поездки врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко в Хорольский район в четверг, 26 апреля.

«На данный момент в хозяйстве насчитывается более 620 голов крупного рогатого скота, из них — почти 320 коров. Их средняя продуктивность составляет 6,3 тонны молока в год», — сказал руководитель ООО «Дракон» Александр Никульченков.

«В первую очередь необходимо построить перерабатывающий завод. Таким образом, молоко и молочная продукция будет поступать на рынок края напрямую от производителя», — отметил врио Губернатора.

Александр Никульченков сообщил, что завод планируется построить уже к 2021 году.

«Основной производимой продукцией будет мороженое», — сказал он.

Глава региона также осмотрел поля компании «LOTTE Хороль Агро» в селе Вознесенка. Всего посевные площади предприятия составляют более пяти тысяч гектаров.

«В этом году мы намерены засеять ранними зерновыми 135 гектаров, что почти на 80 гектаров больше, чем в 2017 году», — отметил генеральный директор Андрей Губин

Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.