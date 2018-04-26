Главврачом Иркутского перинатального центра назначена Оксана Токунова

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

На замещение места, которое в апреле покинула Ирина Ежова , был объявлен конкурс. 25 апреля в конкурсе приняли участие пять претендентов. Каждый из них имеет опыт управленца, а также опыт работы в крупных медицинских учреждениях родовспоможения и детства. В конкурсной комиссии принимали участие руководящие работники регионального минздрава , а также главные специалисты-эксперты минздрава Иркутской области по профилям под руководством министра здравоохранения.

По итогам прошедшего конкурса было принято решение назначить на должность главного врача Оксану Тоскунову. С 2014 года она являлась заместителем главного врача Иркутского городского перинатального центра, с 10 апреля 2018 года исполняла обязанности главного врача Иркутского городского перинатального центра. С 26 апреля Оксана Токунова вступает в должность.