Геологи впервые начнут разведку Провиденской площади на Чукотке 

ТАСС, 26 апреля. Геологи впервые проведут разведку Провиденской площади на Чукотке. Работы начнутся уже этим летом, их проведут специалисты обособленного структурного подразделения Чукотской группы партий «Северо-Восточное производственное геологическое объединение», сообщил ТАСС в четверг главный инженер компании Вадим Лебедев.
"Так сложилось, что мы впервые выходим работать на эту территорию. Площадь представляет интерес, поскольку там есть разведанные запасы урана, а он всегда соседствует с золотом. Площадь находится всего в 15 километрах от поселка и глубоководного порта, плюс в этом районе есть дорожная инфраструктура", — отметил собеседник агентства.
"Говорить об объеме запасов пока рано, но мы рассчитываем открыть несколько промышленных месторождений золота. Кроме того, там могут быть месторождения меди и молибдена", — сказал Лебедев.
Ранее чукотская компания «Георегион» вошла в состав Северо-восточного производственного геологического объединения наряду с «Камчатгеологией» и «Магадангеологией» с головным офисом в столице Колымы. В сравнении с прошлым годом финансирование геологоразведки Чукотского автономного округа увеличилось в 1,5 раза до 230 млн руб. Увеличение финансирования связано с тем, что в регионе сейчас активно развивается инфраструктура: прокладываются линии электропередачи к новым месторождениям, строятся дороги. Поэтому регион становится конкурентоспособным с другими золотоносными регионами.
Также геологи летом этого года будут работать еще на двух объектах — Золотогорской перспективной площади и Кремовой площади. Первая располагается на противоположной от Анадыря стороне Анадырского лимана, вторая — неподалеку от месторождения «Валунистое» (Анадырский район). Все три площади с их запасами золота призваны стать «дублерами» основных месторождений, которые находятся на западе Чукотки. На освоение «Кекуры», «Клена» и «Песчанки» потребуется много времени, в течение которого сохранить объемы добычи драгоценного металла в округе помогут небольшие, но легко разрабатываемые месторождения в районах с уже имеющейся инфраструктурой.