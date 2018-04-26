Геологи впервые начнут разведку Провиденской площади на Чукотке

ТАСС , 26 апреля. Геологи впервые проведут разведку Провиденской площади на Чукотке. Работы начнутся уже этим летом, их проведут специалисты обособленного структурного подразделения Чукотской группы партий «Северо-Восточное производственное геологическое объединение», сообщил ТАСС в четверг главный инженер компании Вадим Лебедев

"Так сложилось, что мы впервые выходим работать на эту территорию. Площадь представляет интерес, поскольку там есть разведанные запасы урана, а он всегда соседствует с золотом. Площадь находится всего в 15 километрах от поселка и глубоководного порта, плюс в этом районе есть дорожная инфраструктура", — отметил собеседник агентства.

"Говорить об объеме запасов пока рано, но мы рассчитываем открыть несколько промышленных месторождений золота. Кроме того, там могут быть месторождения меди и молибдена", — сказал Лебедев.

Ранее чукотская компания «Георегион» вошла в состав Северо-восточного производственного геологического объединения наряду с «Камчатгеологией» и «Магадангеологией» с головным офисом в столице Колымы. В сравнении с прошлым годом финансирование геологоразведки Чукотского автономного округа увеличилось в 1,5 раза до 230 млн руб. Увеличение финансирования связано с тем, что в регионе сейчас активно развивается инфраструктура: прокладываются линии электропередачи к новым месторождениям, строятся дороги. Поэтому регион становится конкурентоспособным с другими золотоносными регионами.