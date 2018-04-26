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Экс-глава ФБР назвал состояние отношений США и РФ конфронтацией, но не холодной войной
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Экс-глава ФБР назвал состояние отношений США и РФ конфронтацией, но не холодной войной 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что США вовлечены в конфронтацию на множестве уровней с Россией, но не готов назвать это состояние отношений холодной войной. Об этом Коми заявил в среду на встрече с представителями общественности в городе Уильямсбург (штат Вирджиния). Трансляцию встречи ведет телекомпания CNN.
Экс-главе ФБР был задан вопрос, находятся ли США в настоящий момент на грани второй холодной войны с Москвой. «Я не уверен, что готов охарактеризовать это таким образом», — сказал Коми.
"Мы определенно на многих уровнях конфликтуем с Россией. То, что они совершили в 2016 году, было нападением государства-противника, — добавил Коми, имея в виду приписываемые РФ попытки вмешаться в предвыборную кампанию в США 2016 года. — Если мы не будем оставаться начеку, то это случится снова. Я не знаю, называть это холодной войной или ее горячей стадией, но мы конфликтуем на множестве уровней с российскими властями".
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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