Экс-глава ФБР назвал состояние отношений США и РФ конфронтацией, но не холодной войной

НЬЮ-ЙОРК , 26 апреля. / ТАСС /. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что США вовлечены в конфронтацию на множестве уровней с Россией , но не готов назвать это состояние отношений холодной войной. Об этом Коми заявил в среду на встрече с представителями общественности в городе Уильямсбург (штат Вирджиния). Трансляцию встречи ведет телекомпания CNN.

Экс-главе ФБР был задан вопрос, находятся ли США в настоящий момент на грани второй холодной войны с Москвой . «Я не уверен, что готов охарактеризовать это таким образом», — сказал Коми.

"Мы определенно на многих уровнях конфликтуем с Россией. То, что они совершили в 2016 году, было нападением государства-противника, — добавил Коми, имея в виду приписываемые РФ попытки вмешаться в предвыборную кампанию в США 2016 года. — Если мы не будем оставаться начеку, то это случится снова. Я не знаю, называть это холодной войной или ее горячей стадией, но мы конфликтуем на множестве уровней с российскими властями".